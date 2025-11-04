La compo du PSG, avec Dembélé titulaire
Le choix du chef.
Luis Enrique a choisi de titulariser Ousmane Dembélé pour le choc face au Bayern Munich. L’international français était attendu sur le banc après sa petite gêne à la cuisse à Lorient, mais débute la rencontre. Tout comme Fabián Ruiz, fraîchement revenu de blessure. João Neves débute sur le banc. Désiré Doué, blessé, et Illia Zabarnyi, suspendu, sont absents du groupe. Le PSG a remporté ses six derniers matchs de Ligue des champions, mais a perdu ses quatre dernières rencontres face au Bayern en Ligue des champions.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
