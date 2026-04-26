La comparaison osée de Luis Enrique sur Lucas Beraldo

Joli clin d’œil. Replacé depuis quelques matchs au milieu de terrain, Lucas Beraldo a de nouveau impressionné dans ce nouveau rôle samedi lors de la large victoire du Paris Saint-Germain à Angers. Au moment de distribuer les bons points en conférence de presse, Luis Enrique s’est permis de comparer le Brésilien à un de ses anciens joueurs du FC Barcelone, Sergio Busquets.

« Il est plus Sergio Busquets que Vitinha. C’est l’homme du match face à Angers » , a salué le technicien espagnol, pourtant pas habitué à remonter un défenseur au milieu de terrain. « Je n’aime pas trop faire avancer un défenseur au milieu. Je préfère plutôt faire reculer un joueur offensif, mais Beraldo est un Brésilien avec beaucoup de qualité techniques.» Passeur décisif et buteur face aux Angevins, l’ancien de São Paulo a réalisé sa meilleure performance sous le maillot parisien depuis son arrivée en 2024.…

MBC pour SOFOOT.com