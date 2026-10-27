La comparaison avec Mao ne passe pas et Mbappé perd des partenariats en Chine

Sale soirée. Après avoir vu son rêve de Ballon d’or lui filer une nouvelle fois sous le nez, Kylian Mbappé s’est retrouvé au cœur d’une polémique… en Chine . Présent à Londres pour la prestigieuse et interminable cérémonie, le capitaine de l’équipe de France a vu ses contrats avec Dongpeng et Mengniu, deux grandes entreprises respectivement spécialisées dans les boissons et les produits laitiers, être rompus unilatéralement.

Des mots « offensants pour la Chine »

Lors du passage obligatoire sur le tapis rouge, l’attaquant du Real Madrid a été interpellé par toutes sortes d’influenceurs et notamment interrogé sur son mème (une image virale à but humoristique pour les boomers) préféré avec son visage. Même s’il avait auparavant souligné que les comparaisons avec le dictateur congolais Mobutu pouvaient être inappropriées, Mbappé a assuré que celui qui le faisait rire était un montage de sa tête sur le corps de Mao Zedong . Or, il a qualifié ce dernier de « dictateur chinois » , ce qui ne passe pas du tout.…

EL pour SOFOOT.com