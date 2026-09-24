La compagnie Turkish Airlines commande jusqu'à 150 avions 737 MAX à Boeing

( AFP / DANIEL SLIM )

La compagnie aérienne nationale turque Turkish Airlines a annoncé mercredi dans un communiqué une nouvelle commande de 150 Boeing monocouloirs 737 MAX, dont 100 fermes et 50 en options.

Le texte fait état de "livraisons prévues entre 2033 et 2037". La compagnie dessert plus de 320 destinations dans le monde au départ de son hub d'Istanbul.

Dans un communiqué distinct, le constructeur aéronautique américain a précisé que les discussions sur ce contrat portant sur son avion vedette avaient commencé en 2025.

Il s'agit d'un "grand jour pour Boeing et l'industrie américaine", a salué Donald Trump sur son réseau Truth Social.

L'accord a été signé en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan à New York, a ajouté l'avionneur.

Aucun montant n'a été divulgué.

Dans le détail, la commande porte sur 100 exemplaires du 737 MAX 8 et sur une option pour cinquante autres appareils de cette famille mais sans indication de version.

Boeing fabrique actuellement trois versions (MAX 7, MAX 8 et MAX 9), qui consomment moins de carburant, émettent 20% de gaz à effet de serre et ont des coûts opérationnels inférieurs par rapport aux avions de la génération précédente.

Kelly Ortberg, patron de l'avionneur, a indiqué mi-septembre attendre la certification du MAX 10, le plus grand de la famille, pour "très bientôt", mais avec plusieurs années de retard. Les livraisons devraient commencer en 2027.

Le contrat annoncé mercredi octroie d'ailleurs un droit de substitution pour des MAX 10, a relevé Boeing.

"Cet accord illustre la confiance et la vision partagée qui ont défini notre partenariat de long terme avec Turkish Airlines", a commenté Stephanie Pope, présidente de la branche de l'aviation commerciale de Boeing (BCA), citée dans le communiqué.

De son côté, également cité dans le communiqué, le président du conseil d'administration de la compagnie aérienne, Murat Seker, a estimé que ce contrat marquait "une nouvelle étape importante pour la poursuite de l'expansion" de la flotte de Turkish Airlines.

Il y a un an quasiment jour pour jour, Turkish Airlines avait annoncé la commande ferme de 225 Boeing, au lendemain d'une réception, la première depuis 2019, de M. Erdogan à la Maison Blanche.

Le président turc Erdogan a par ailleurs assisté à une réception fermée à la presse et organisée mardi soir par le président américain Donald Trump pour les leaders participant à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, selon l'agence étatique turque Anadolu.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Turquie et l'envoyé spécial américain pour la Syrie, Tom Barrack a comparé la rencontre entre les deux chefs de l'Etat à une entrevue entre "deux vieux amis".

"Ils se respectent énormément. Cela simplifie tout car ils se font confiance", a-t-il ajouté lors d'une interview sur la chaîne turque A Haber.

En 2025, Turkish Airlines avait commandé jusqu'à 75 exemplaires du gros porteur 787 Dreamliner de Boeing.

En décembre 2023, le groupe avait déjà passé commande de 355 Airbus à l'avionneur européen et principal concurrent de Boeing.

Il ambitionne de disposer d'une flotte entière de nouvelle génération d'ici 2035. Selon le communiqué de Boeing, sa flotte totale est actuellement constituée de 567 avions (passagers et fret).