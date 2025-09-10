 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Commission européenne va proposer de nouvelles mesures ciblant Israël, annonce von der Leyen
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 13:49

(Actualisé avec réactions, citations, détails)

La Commission européenne va proposer de sanctionner certains ministres israéliens jugés extrémistes et de suspendre partiellement l'accord d'association de l'Union européenne (UE) avec Israël, en ciblant les questions commerciales, a déclaré mercredi sa présidente, Ursula von der Leyen.

Dans un discours sur l'état de l'Union prononcé devant le Parlement européen à Strasbourg, Ursula von der Leyen a également déclaré que la Commission suspendrait son soutien bilatéral à Israël, sans affecter toutefois la collaboration avec la société civile israélienne et Yad Vashem, le principal mémorial israélien de l'Holocauste. Ursula von der Leyen n'a pas donné de détails sur l'ampleur de l'impact financier.

Ursula von der Leyen a précisé que les propositions se voulaient également un signal politique. "Ce qui se passe à Gaza a ébranlé la conscience du monde", a-t-elle dit devant le Parlement européen.

La présidente de la Commission européenne n'a cependant pas nommé les ministres israéliens visés ni précisé les "mesures commerciales" qu'elle proposerait de suspendre.

Les propositions de la Commission nécessiteraient un soutien large ou unanime de la part des États membres de l'UE.

La Commission avait précédemment proposé de restreindre l'accès d'Israël à son programme phare de financement de la recherche, mais n'avait pas réussi à obtenir un soutien suffisant des pays membres de l'UE pour cette initiative.

La Commission fera désormais ce qu'elle peut par elle-même, a prévenu la cheffe de l'exécutif européen.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a qualifié de "regrettables" les commentaires d'Ursula von der Leyen et a estimé que la présidente était consciente des efforts déployés par Israël pour apporter une aide humanitaire et que les souffrances à Gaza étaient dues au Hamas.

"La présidente de la Commission commet une erreur en cédant aux pressions d'éléments qui cherchent à nuire aux relations entre Israël et l'Europe", a-t-il écrit dans un message publié sur X.

L'UE est le premier partenaire commercial d'Israël, les échanges de marchandises entre les deux parties s'élevant à 42,6 milliards d'euros en 2024, selon les données européennes.

Un document d'options préparé en juillet par le service diplomatique de l'UE indique que la suspension de l'ensemble du chapitre commercial de l'accord d'association régissant les relations avec Israël entraînerait le retrait des préférences commerciales accordées aux produits israéliens entrant dans l'UE.

Cela nécessiterait un vote à la majorité qualifiée des gouvernements des Vingt-Sept, soit le soutien de 15 membres de l'union représentant 65% de la population de l'UE.

L'Irlande, l'Espagne, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas, ont notamment appelé à la suspension d'un accord de libre-échange entre l'UE et Israël. D'autres pays, tels que l'Allemagne, la Hongrie et la République tchèque, se sont opposés à de telles mesures.

Des sanctions européennes à l'encontre d'individus nécessitent le soutien unanime des États membres. La Hongrie a bloqué une proposition existante visant à sanctionner les colons violents.

"Je suis consciente qu'il sera difficile de trouver une majorité. Et je sais que toute action sera excessive pour certains et insuffisante pour d'autres. Mais nous devons tous assumer nos responsabilités", a insisté Ursula von der Leyen mercredi.

La présidente de la Commission a déclaré que l'institution mettrait en place le mois prochain un groupe de donateurs pour la Palestine, comprenant un instrument pour la reconstruction de Gaza.

(Lili Bayer, Andrew Gray et Emma Pinedo Gonzalez, version française Blandine Hénault et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Passation de pouvoir entre François Bayrou (G) et Sébastien Lecornu (D), nouveau Premier ministre, à Matignon le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Lecornu prend ses fonctions et promet des "ruptures"
    information fournie par AFP 10.09.2025 13:55 

    Des "ruptures" dans "la méthode" mais aussi sur "le fond": pour sa première prise de parole depuis sa nomination mardi soir, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé un message aux Français et aux oppositions mercredi lors de sa prise de fonctions ... Lire la suite

  • Le nouveau Premier ministre et ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu (à droite), applaudit le Premier ministre sortant, François Bayrou (à gauche), lors de la cérémonie de passation de pouvoir à l'hôtel Matignon à Paris, le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    François Bayrou et le MoDem, le mirage du pouvoir
    information fournie par AFP 10.09.2025 13:50 

    "C'est pas une sortie à la Mendès-France, mais en rase-campagne", ironise un cadre du camp présidentiel. Neuf mois après l'avoir supplanté, François Bayrou cède Matignon à Sébastien Lecornu, un échec pour le centriste qui devait forger des compromis au Parlement ... Lire la suite

  • apple (Crédit: thiago japyassu / Pexels)
    Street View : Les nouveaux iPhones d'Apple pourraient susciter un intérêt mondial
    information fournie par Reuters 10.09.2025 13:45 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 septembre - ** Apple AAPL.O a dévoilé mardi sa dernière gamme d'iPhone , avec un iPhone ... Lire la suite

  • Le siège d'Oracle à Austin (Texas). (Crédit: / Oracle)
    Oracle attendu en forte hausse sur des perspectives solides
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 13:45 

    (Zonebourse.com) - Oracle est attendu en forte progression à Wall Street ce mercredi, au lendemain de la publication trimestrielle du groupe de solutions informatiques pour entreprises, marquée avant tout par la grande confiance affichée par sa direction dans ses ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank