L'OL se rate contre le Celta et quitte la Ligue Europa

L'OL se rate contre le Celta et quitte la Ligue Europa

Plombé par une entame catastrophique et l'expulsion de Moussa Niakhaté, l'OL a fini par craquer contre le Celta (0-2). Après la Coupe de France, Lyon quitte la Ligue Europa et poursuit sa mauvaise série, avec un septième match sans gagner toutes compétitions confondues. Vite, le printemps.

Lyon 0-2 Celta

Buts : Rueda (61 e ) et Jutglà (90 e +2) pour le Celta

Expulsions : Niakhaté (19 e ) et Tagliafico (90 e +6) à l’OL …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com