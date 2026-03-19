L'OL se rate contre le Celta et quitte la Ligue Europa
Plombé par une entame catastrophique et l'expulsion de Moussa Niakhaté, l'OL a fini par craquer contre le Celta (0-2). Après la Coupe de France, Lyon quitte la Ligue Europa et poursuit sa mauvaise série, avec un septième match sans gagner toutes compétitions confondues. Vite, le printemps.
Lyon 0-2 Celta
Buts : Rueda (61 e ) et Jutglà (90 e +2) pour le Celta
Expulsions : Niakhaté (19 e ) et Tagliafico (90 e +6) à l’OL …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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