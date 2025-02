information fournie par So Foot • 10/02/2025 à 11:47

La colère de Florent Hanin sur l'ambiance du stade Raymond-Kopa

Le stade Raymond-Vélodrome.

Si vous fermiez les yeux lors du but de Neal Maupay pour l’Olympique de Marseille face à Angers ce week-end (0-2), vous auriez pu croire que le match se déroulait au Vélodrome. Et ce ne sont pas seulement les 800 Marseillais du parcage visiteur qui ont fait ce bruit dans le stade. En effet, des supporters marseillais étaient dispersés dans tout le stade Raymond-Kopa ce dimanche soir, et ont monopolisé l’ambiance pendant le match. Forcément, cela n’a pas plu aux joueurs angevins.…

RA pour SOFOOT.com