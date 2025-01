« La classe et l'élégance ne s'achètent pas » : la LFP et le PSG répondent à John Textor

Textor – Al-Khelaïfi, le meilleur clash depuis Booba-Kaaris ?

John Textor, le PSG, la LFP. Le premier a bien égratigné les deux autres à RMC ce lundi, affirmant, entre autres, que Vincent Labrune était le « toutou » de Nasser Al-Khelaïfi. Le PSG n’a que très peu apprécié la nouvelle : « Dommage que la classe et l’élégance ne s’achètent pas car ça aurait permis d’éviter à M. Textor de se ridiculiser à travers ses outrances grossières et mensongères à l’encontre de notre Président, notre institution et nos fans. Qu’il revienne sur Terre, et en France aussi, pour mieux appréhender cette Ligue 1 que nous aimons tant. » …

UL pour SOFOOT.com