La Chine veut "renforcer la coordination stratégique" avec la Russie

"Les exemples du Venezuela et de l'Iran" illustre la nécessité pour la Chine et la Russie de coopérer, a estimé le ministre de la Défense russe.

Dong Jun à Kuala Lumpur, en Indonésie, le 31 octobre 2025. ( POOL / HASNOOR HUSSAIN )

Le ministre chinois de la Défense a déclaré mardi 27 janvier, lors d'un appel vidéo avec son homologue russe, que leurs pays devraient "renforcer leur coordination stratégique", selon la chaîne de télévision publique CCTV .

"La Chine est disposée à travailler avec la Russie pour (...) renforcer la coordination stratégique, enrichir la coopération et améliorer les mécanismes d'échange" , a déclaré Dong Jun au ministre russe de la Défense Andreï Belooussov, selon CCTV .

Dong Jun ajouté que les deux pays devraient "renforcer conjointement leur capacité à répondre à divers risques et défis et s'unir afin d'apporter une énergie positive à la sécurité et à la stabilité mondiales". Le conflit en Ukraine n'a pas été mentionné dans le communiqué diffusé par CCTV .

Le ministère russe de la Défense s'est de son côté félicité que "le partenariat stratégique global entre la Russie et la Chine se développe de manière constante".

"Les exmples du Venezuela et de l'Iran"

"Les exemples du Venezuela et de l'Iran exigent de nos ministères qu'ils organisent une analyse permanente de la situation dans le domaine de la sécurité et prennent les mesures appropriées", a déclaré Belooussov, cité dans un communiqué.

Cette communication intervient quelques jours après les premières négociations directes connues, à Abou Dhabi, entre Moscou et Kiev sur le plan américain de règlement du conflit en Ukraine qui a débuté en 2022.

Alors que la Chine et la Russie entretiennent un partenariat étroit , Pékin avait déclaré adopter une position neutre sur la guerre en Ukraine et n'a jamais condamné l'invasion russe.

Les gouvernements occidentaux accusent Pékin de fournir à la Russie un soutien économique crucial pour son effort de guerre , notamment en lui fournissant des composants militaires pour son industrie de défense.

Les discussions entre Russes, Ukrainiens et Américains devraient reprendre dimanche à Abou Dhabi.

Le président américain Donald Trump a par ailleurs invoqué la menace que représente l'influence chinoise et russe dans l'Arctique pour justifier la nécessité stratégique pour les Etats-Unis de contrôler le Groenland.