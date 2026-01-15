La Chine qualifie la visite du Premier ministre canadien de "tournant" dans les relations

Le Premier ministre canadien Mark Carney (g), lors d'une conférence de presse en marge du 47e sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur le 27 octobre 2025, et le président chinois Xi Jinping (d) à la base aérienne de Gimhae, à Busan en Corée du Sud, le 30 octobre 2025 ( AFP / Arif Kartono )

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a déclaré jeudi que l'actuelle visite à Pékin du Premier ministre canadien Mark Carney marquait un "tournant" dans les relations diplomatiques, après un long chapitre de fâcherie.

Venu en Chine concrétiser ce dégel, M. Carney espère également stimuler le commerce avec un partenaire soumis, comme son pays, aux pressions américaines. Il doit rencontrer dans la journée plusieurs hauts responsables du géant asiatique.

C'est la première visite d'un chef de gouvernement canadien à Pékin depuis celle, en décembre 2017, de Justin Trudeau, auquel M. Carney a succédé en mars 2025.

Il s'agit d'un "tournant" et d'un "moment symbolique pour les relations bilatérales", s'est félicité jeudi Wang Yi lors d'une rencontre à Pékin avec son homologue canadienne Anita Anand, selon un compte-rendu de la diplomatie chinoise.

"Les dirigeants des deux pays vont (...) avoir des entretiens, et nous sommes convaincus que cela ouvrira de nouvelles perspectives pour les relations bilatérales", a estimé M. Wang.

Arrivé mercredi soir, Mark Carney doit s'entretenir au Palais du peuple en milieu d'après-midi avec le président du comité permanent du Parlement et numéro trois du gouvernement, Zhao Leji, puis avec le Premier ministre Li Qiang. Il rencontrera et déjeunera vendredi avec le président Xi Jinping.

- Canola et voitures -

Le Premier ministre canadien avait déjà lui-même parlé de "tournant" fin octobre après un entretien avec M. Xi en marge d'un sommet Asie-Pacifique en Corée du Sud.

Il s'agissait des premières discussions formelles entre les dirigeants des deux pays depuis 2017. Xi Jinping avait alors invité Mark Carney en Chine.

Les rapports sino-canadiens s'étaient fortement dégradés en 2018 avec l'arrestation par les autorités canadiennes d'une responsable du géant chinois Huawei à la demande des Etats-Unis, suivie de l'emprisonnement de deux ressortissants canadiens en Chine, accusés d'espionnage par Pékin.

La Chine a par ailleurs été accusée d'ingérence dans les élections canadiennes.

Depuis l'été 2024, Ottawa et Pékin s'affrontent sur le front commercial: surtaxes canadiennes sur les véhicules électriques et l'acier chinois, et ripostes chinoises sur des produits agricoles canadiens, dont le canola, un oléagineux utilisé pour l'alimentation et les biocarburants, dont le Canada est l'un des principaux producteurs mondiaux.

M. Carney va en Chine chercher des progrès sur ces sujets.

Si le Canada a historiquement, économiquement et politiquement des liens bien plus forts avec son voisin américain, le Canada et la Chine ont en commun de subir directement ou indirectement les effets des politiques agressives du président Donald Trump, à l'encontre des rivaux comme des alliés, depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025.

- "Renforcer le dialogue" -

Mark Carney disait en octobre que le Canada devrait doubler ses exportations vers des pays autres que les Etats-Unis d'ici 2035 afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de son voisin. Les services de M. Carney soulignent que la Chine est le deuxième partenaire commercial du Canada.

Le volume des échanges de biens entre le Canada et la Chine s'est élevé à 89,62 milliards de dollars américains en 2025, avec un excédent de plus de 6 milliards en faveur de la Chine, selon des chiffres publiés mercredi par l'Etat chinois. Si les exportations de la Chine vers le Canada ont augmenté de 3,2% sur un an, ses importations de marchandises canadiennes ont diminué de 10,4%.

La Chine voit dans la visite de M. Carney "l'occasion de renforcer le dialogue et la communication, d'accroître la confiance politique réciproque, d'étendre la coopération concrète, et de gérer correctement les divergences", a indiqué cette semaine une porte-parole de la diplomatie chinoise lors d'une conférence de presse.