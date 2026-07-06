La Chine procède à un essai de tir de missile dans le Pacifique

L'armée chinoise a procédé lundi "avec succès" à un essai de tir de missile stratégique à partir d'un sous-marin à propulsion nucléaire dans le Pacifique, rapporte Chine nouvelle.

Le missile équipé d'une ogive factice a été tiré à 12h01 (04h01 GMT) en haute mer, précise l'agence. Le projectile "est tombé dans les zones maritimes prévues", ajoute-t-elle.

La marine de l'Armée populaire de libération (APL) a mené cet exercice "de routine" dans le cadre de son programme d'entraînement annuel et Pékin en avait informé au préalable les pays concernés, peut-on lire.

Il s'agit d'un essai conforme à la pratique internationale qui ne visait aucun pays ni aucune cible en particulier, indique Chine nouvelle, qui cite l'état-major de la marine.

Le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont fait part de leur désapprobation et de leur inquiétude.

Le gouvernement japonais a déclaré avoir été averti par Pékin et avoir demandé aux autorités chinoises de reconsidérer leur décision.

"Nous exprimons notre profonde préoccupation quant à l'activité militaire croissante de la Chine", a-t-il déclaré, ajoutant que la garde-côtes japonaise avait été avisée dimanche par les autorités chinoises que des débris pourraient tomber dans la zone économique exclusive du Japon.

Selon l'agence Kyodo, qui cite une source gouvernementale japonaise, le missile chinois est tombé hors de la ZEE.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a confirmé également que l'Australie avait été prévenue au préalable mais estimé que cet entraînement était "déstabilisant" pour la région.

Le chef de la diplomatie néo-zélandaise, Winston Peters, s'est dit lui aussi très préoccupé, précisant que le pays avait été averti "quelques heures" avant le tir.

"Le Nouvelle-Zélande considère cela comme un développement inopportun et préoccupant", déclare-t-il dans un communiqué.

(Reportage Bureau de Pékin, Renju Jose et Pete McKenzie à Sydney, Lucy Craymer à Wellington, et Chang-Ran Kim à Tokyo; version française Sophie Louet)