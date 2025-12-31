La Chine met fin à ses exercices militaires autour de Taïwan mais maintient la pression

(Actualisé avec fin officielle des exercices, déclaration de Xi)

Les navires chinois s'éloignaient mercredi de Taïwan après deux jours de vastes exercices militaires menés par Pékin et visant à simuler un blocus de l'île dans une démonstration de force d'une ampleur sans précédent.

Lors de ces manoeuvres baptisées "Mission Justice 2025", la Chine a tiré des dizaines de roquettes en direction de Taïwan et déployé un grand nombre de navires de guerre et d'avions près de l'île.

Pékin a officialisé mercredi la fin des exercices mais ajouté que l'armée resterait en état d'alerte maximale et continuerait à renforcer sa préparation au combat.

Taïwan est gouverné démocratiquement mais la Chine revendique l'île comme faisant partie intégrante de son territoire et menace de recourir à la force pour la placer sous son contrôle.

"Les compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan sont liés par des liens du sang plus forts que l'eau, et la tendance historique vers la réunification nationale est inéluctable", a déclaré mercredi le président chinois Xi Jinping à l'occasion de ses voeux pour le Nouvel An diffusés par la chaîne de télévision publique CCTV.

Taipei a condamné les exercices militaires chinois, les qualifiant de menace pour la sécurité régionale et de provocation flagrante.

Un responsable des garde-côtes taïwanais a indiqué à Reuters que tous les navires chinois, au nombre de 11, avaient quitté les eaux proches de Taïwan et continuaient de s'éloigner.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré mercredi que 77 avions militaires chinois et 25 navires de la marine et des garde-côtes avaient opéré autour de l'île au cours des dernières 24 heures. Parmi eux, 35 avions ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan qui sépare les deux parties, a indiqué le ministère.

(Reportage Yimou Lee à Taipei et Liz Lee à Pékin, version française Elena Smirnova et Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)