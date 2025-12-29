La Chine mène des manoeuvres militaires d'une ampleur sans précédent autour de Taïwan

par Joe Cash et Yimou Lee

La Chine a engagé lundi des manœuvres militaires d'une ampleur sans précédent autour de Taïwan afin de démontrer sa capacité à couper l'île de tout soutien extérieur en cas de conflit, testant ainsi la détermination de Taipei à se défendre.

Le commandement militaire du théâtre oriental chinois a dit avoir déployé des troupes, des navires de guerre, des avions de chasse et des pièces d'artillerie dans le cadre de l'exercice "Mission justice 2025".

Ces manoeuvres visent notamment à encercler Taïwan, île démocratiquement gouvernée mais que la Chine revendique comme faisant partie intégrante de son territoire.

Elles prévoient aussi des tirs à balle réelle, des frappes simulées sur des cibles terrestres et maritimes ainsi que des exercices de blocus des principaux ports de Taïwan.

Les exercices de tirs réels se poursuivront mardi dans sept zones, désignées par l'administration chinoise de la sécurité maritime. Ces manoeuvres, les plus importantes jamais réalisées, se déroulent dans des zones plus proches de Taïwan que lors des exercices précédents.

Il s'agit de la sixième grande manœuvre de guerre chinoise autour de Taïwan depuis 2022, après que Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a visité l'île qui rejette les velléités souverainistes de Pékin et dispose d'un soutien militaire américain.

La rhétorique chinoise concernant les revendications territoriales de Pékin s'est intensifiée récemment après que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a laissé entendre qu'une hypothétique attaque chinoise contre Taïwan pourrait déclencher une réponse militaire de la part de Tokyo.

"Nos forces armées fonctionnent selon le principe de la préparation au pire et doivent envisager tous les scénarios possibles", a déclaré lundi Hsieh Jih-sheng, chef adjoint du renseignement au ministère taïwanais de la Défense, alors qu'il était interrogé par des journalistes sur les exercices prévus mardi.

"Mener des exercices à tirs réels dans le détroit de Taïwan (…) exercerait non seulement une pression militaire sur nous, mais pourrait également engendrer des difficultés et des conséquences plus complexes pour la communauté internationale et les pays voisins."

"MESSAGE FORT"

Les exercices militaires chinois interviennent après l'annonce il y a onze jours d'une vente d'armes des États-Unis à Taïwan pour un montant de 11,1 milliards de dollars - le plus important programme d'armement jamais réalisé en faveur de l'île. Le ministère chinois de la Défense avait alors averti que l'armée prendrait des "mesures énergiques" en réponse.

La Chine envoie "un message fort concernant l'ingérence extérieure", estime Chieh Chung, chercheur à l'Institut taïwanais de recherche sur la défense et la sécurité nationale, soulignant la façon dont Pékin a "complètement coupé" les liaisons aériennes et maritimes avec le Japon dans trois zones au nord de Taïwan.

Selon les analystes, les exercices de Pékin brouillent de plus en plus la frontière entre les entraînements militaires et ce qui pourrait être la mise en scène d'une attaque sur Taïwan, limitant ainsi la capacité des Etats-Unis et de leurs alliés à réagir à un assaut effectif.

L'armée chinoise a également diffusé une vidéo montrant des robots humanoïdes automatisés, des microdrones et des chiens robotisés armés attaquant l'île, une technologie futuriste que la Chine n'avait jamais présentée auparavant.

Le ministère taïwanais de la Défense a quant à lui publié sur Facebook une vidéo présentant diverses armes, dont des systèmes de roquettes HIMARS fabriqués aux États-Unis et pouvant atteindre des cibles côtières dans la province chinoise du Fujian, située de l'autre côté du détroit de Taïwan.

Il a indiqué que 89 avions militaires chinois, 14 navires militaires et 14 vedettes des garde-côtes opéraient lundi autour de Taïwan.

Des navires chinois ont été engagés dans des confrontations avec des navires taïwanais à proximité de la zone voisine de l'île, définie comme étant située à 24 milles nautiques de la côte, selon le ministère.

L'armée taïwanaise est en alerte maximale et prête à mener "des exercices de réaction rapide", a ajouté le ministère de la Défense.

Le ministère taïwanais des Transports a pour sa part précisé que plus de 100.000 passagers prévus sur des vols internationaux étaient affectés par les exercices militaires chinois, ainsi que 6.000 sur des vols domestiques.

Les autorités prévoient de dérouter ou de mettre en place des itinéraires alternatifs pour les vols internationaux afin d'éviter les zones dangereuses.

La Bourse de Taïwan .TWII est restée insensible aux manoeuvres militaires chinoises, clôturant lundi sur un record.

par Joe Cash et Yimou Lee