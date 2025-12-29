La Chine lance des exercices militaires majeurs autour de Taïwan

par Joe Cash et Yimou Lee

La Chine a organisé lundi des exercices militaires autour de l'île de Taïwan en déployant troupes, navires de guerre, avions de chasse et pièces d'artillerie qui ont tiré à balle réelle, des manœuvres qui s'inscrivent dans le cadre des exercices "Mission justice 2025" de Pékin.

Le commandement militaire du théâtre oriental chinois a déclaré qu'il avait concentré ses forces au nord et au sud-ouest du détroit de Taïwan et procédé à des tirs et simulations de frappes sur des cibles terrestres et maritimes.

Les exercices doivent se poursuivre mardi et comprendront des exercices de blocage et d'encerclement des principaux ports de Taïwan.

Un responsable de la sécurité de Taïwan a déclaré à Reuters que des dizaines de bateaux et d'avions militaires chinois opéraient autour de l'île, certains se rapprochant délibérément de la zone contiguë de Taïwan, définie comme étant située à 24 milles nautiques de la côte.

Il s'agit de la sixième grande manœuvre de guerre chinoise autour de Taïwan depuis 2022, après que Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a visité l'île gouvernée démocratiquement mais que Pékin tente de ramener dans son giron.

La rhétorique chinoise concernant les revendications territoriales de Pékin s'est intensifiée récemment après que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a laissé entendre qu'une hypothétique attaque chinoise contre Taïwan pourrait déclencher une réponse militaire de la part de Tokyo.

Ces exercices militaires interviennent également après l'annonce il y a onze jours d'une vente d'armes des États-Unis à Taïwan pour un montant de 11,1 milliards de dollars - le plus important programme d'armement jamais réalisé en faveur de l'île. Le ministère chinois de la Défense avait alors averti que l'armée prendrait des "mesures énergiques" en réponse.

Selon les analystes, les exercices de Pékin brouillent de plus en plus la frontière entre les entraînements militaires et ce qui pourrait être la mise en scène d'une attaque sur Taïwan.

Le gouvernement taïwanais a condamné ces exercices. Le ministère taïwanais de la Défense a quant à lui publié sur Facebook une vidéo présentant diverses armes, dont des systèmes de roquettes HIMARS fabriqués aux États-Unis et pouvant atteindre des cibles côtières dans la province chinoise du Fujian, située de l'autre côté du détroit de Taïwan.

Les garde-côtes taïwanais ont fait savoir qu'ils avaient envoyé des navires en réaction à l'activité chinoise près de leurs eaux et qu'ils travaillaient avec l'armée de Taipei pour minimiser l'impact des exercices sur les routes maritimes et les zones de pêche.

L'autorité aéronautique de Taïwan a déclaré que la Chine avait désigné une "zone de danger temporaire" dans l'espace aérien de Taipei pour 10 heures, alors que des exercices de tir réel sont prévus mardi.

(Rédigé par Joe Cash et Yimou Lee à Taipei ; avec Eduardo Baptista à Pékin et Fabian Hamacher à Taipei ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)