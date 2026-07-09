La Chine et Taïwan se préparent à l'arrivée du violent typhon Bavi

* Le typhon Bavi se dirige vers Taïwan en traversant l'océan Pacifique

* Cette tempête devrait être la plus importante, en termes d'ampleur, à frapper l'île depuis près de 40 ans

* Les compagnies aériennes japonaises annoncent plusieurs annulations de vols

par Joe Cash, Yimou Lee et Mariko Katsumura

La Chine et Taïwan se préparent à affronter le typhon Bavi, avec des vents proches des 200 km/h qui font rage jeudi au sud-est de Taïwan, alors que certaines régions chinoises se remettent à peine du typhon Maysak.

Le typhon Bavi, qui mesure actuellement environ 1.000 km à son point le plus large, soit à peu près la largeur de la France, devrait longer le nord de Taïwan avant de toucher terre samedi soir dans la province chinoise du Fujian, à l’est du pays, selon le Centre météorologique national chinois.

Les autorités taïwanaises prévoient jusqu’à un mètre de pluie sur les montagnes du nord de l’île, autour de Taipei, et quelque 29.000 soldats ont été mis en état d’alerte, a indiqué le ministère de la Défense.

Les tempêtes de cette ampleur ont été "assez rares ces dernières années", a déclaré à Reuters Jason Chang, prévisionniste à l’Administration centrale de la météorologie de Taïwan, ajoutant que Bavi devrait être la plus grande tempête, en termes de taille, à frapper l’île depuis 1987.

En Chine, les équipes de secours continuaient de passer au crible les décombres laissés par le typhon Maysak, qui a fait au moins 39 morts en balayant la région du Guangxi, dans le sud-ouest du pays, en début de semaine, ont indiqué jeudi des responsables locaux lors d’une conférence de presse. Neuf personnes étaient toujours portées disparues dans la région, ont-ils ajouté.

La Chine, le Japon et Taïwan sont de plus en plus exposés à des phénomènes météorologiques destructeurs que les scientifiques attribuent au changement climatique.

Cette année est particulièrement préoccupante car l’arrivée prévue du phénomène El Niño pourrait faire grimper les températures et contribuer à l’apparition de typhons plus fréquents et plus intenses.

"On prévoit une légère baisse de l’intensité des vents à partir de jeudi, mais Bavi restera une tempête dangereuse lorsqu’elle touchera Taïwan et l’est de la Chine entre vendredi soir et lundi", a déclaré Jason Nicholls, expert chez AccuWeather, un service commercial de prévisions météorologiques.

ANNULATION DE VOLS

Japan Airlines a indiqué avoir annulé 48 vols intérieurs et deux vols internationaux prévus vendredi en raison du typhon, ce qui affecte environ 7.610 passagers.

All Nippon Airways a indiqué qu’elle annulerait 34 vols desservant principalement les aéroports d’Ishigaki et de Miyako à Okinawa, ce qui affectera environ 1.800 passagers vendredi, tandis que 33 autres vols intérieurs devraient être annulés samedi, touchant 5.900 personnes.

"Nous devons accorder une grande attention à Bavi, car il s’est intensifié pendant longtemps au-dessus du Pacifique, puisant son énergie dans les eaux chaudes de l’océan et accumulant d’importantes quantités d’humidité", a déclaré Xiangbo Feng, chercheur spécialisé dans les cyclones tropicaux à l’Imperial College de Londres.

"S’il venait à toucher terre ou à s’approcher des régions côtières, les dégâts pourraient être catastrophiques. Un léger changement dans la trajectoire de Bavi pourrait avoir une influence considérable", a ajouté Xiangbo Feng.

(Rédigé par Joe Cash et Xiuhao Chen à Pékin, Yimou Lee à Taipei et Mariko Katsumura à Tokyo ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)