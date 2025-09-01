La Chine et ses partenaires du forum de Shanghai vont renforcer leur alliance, dit Xi

La Chine va travailler avec tous les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en vue de renforcer davantage le forum régional de sécurité, a déclaré lundi le président chinois Xi Jinping, exprimant son ambition d'un nouvel ordre sécuritaire mondial représentant un défi pour les Etats-Unis.

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée en ouverture du forum, qui se tient pendant deux jours à Tianjin dans le nord de la Chine, Xi Jinping a déclaré que l'OCS a établi le modèle d'une nouvelle forme de relations internationales et s'opposait sans équivoque à de quelconques ingérences extérieures.

Plus d'une vingtaine de dirigeants mondiaux, parmi lesquels le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi, ont assisté à la cérémonie d'ouverture, en forme de démonstration de la solidarité du 'Sud Global'.

Au cours de son discours, Xi Jinping a fait la promotion du multilatéralisme et évoqué également une participation constructive aux affaires internationales.

Initialement composée de six pays d'Eurasie, l'OCS compte désormais dix membres permanents et 16 pays observateurs.

(Reportage de Laurie Chen et Mei Mei Chu; version française Jean Terzian)