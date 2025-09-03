La Chine envoie un message de dissuasion à l'occasion de son défilé militaire

Qu'il s'agisse d'un missile nucléaire modernisé d'une portée quasi mondiale, de lasers de défense aérienne, de missiles hypersoniques ou de drones marins, la Chine a mis à profit le défilé organisé mercredi à Pékin pour le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour envoyer un message de dissuasion à l'ensemble de ses rivaux.

Selon les experts, la démonstration de force du dirigeant chinois Xi Jinping visait aussi bien les États-Unis et les puissances régionales que sont l'Inde et la Russie, que ses voisins qui contestent ses ambitions en mer de Chine ou encore les pays susceptibles d'acheter des armements chinois.

"Malgré toutes les questions opérationnelles qui entourent certains de ces nouveaux armements, la Chine a envoyé un message de progrès technologique et de force militaire sur tous les fronts. Il y a beaucoup d'éléments à intégrer pour ses rivaux", souligne Alexander Neill, conseiller en stratégie de sécurité basé à Singapour.

Pour James Char, spécialiste de la défense chinoise à la S. Rajaratnam School of International Studies à Singapour, la gamme de nouvelles armes présentées par Pékin montre la détermination de l'armée chinoise à s'assurer le contrôle des mers en cas de conflit avec les États-Unis.

"La combinaison des drones et des missiles créera une zone de sécurité dans laquelle les marines extérieures ne pourront même pas pénétrer pour intervenir en cas d'urgence", estime-t-il, alors que la Chine laisse planer la menace d'une invasion de Taïwan.

Plus précisément, les nouveaux drones en forme de torpille et la panoplie d'armes hypersoniques pouvant être tirées depuis la terre, la mer et l'air constitueraient une menace sérieuse pour les États-Unis et leurs alliés. Ces nouveaux armements s'ajoutent à la menace constituée par la multiplication des missiles balistiques chinois à moyenne portée de type DF-26, capables de frapper des navires et des bases navales comme celle de l'île de Guam.

Au-delà de la démonstration de force du défilé, la question des capacités réelles de ces nouvelles armes restera posée tant que celles-ci n'auront pas été mises à l'épreuve, pointe néanmoins James Char.

Les experts soulignent depuis longtemps que la Chine devrait s'assurer le contrôle effectif des mers de Chine méridionale et orientale pour garantir le succès d'une éventuelle invasion de Taïwan, ce qui constitue un énorme défi pour la marine chinoise compte tenu de la domination traditionnelle des États-Unis dans ce domaine et de leurs nombreux alliés dans la région.

(Greg Torode à Singapour avec le bureau de Pékin ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)