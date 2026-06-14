« La chance d'une vie » : Boston, l'autre capitale d'Haïti

Boston, qui abrite l'une des plus grosses diasporas haïtiennes des États-Unis, s'est transformée en capitale du petit pays insulaire à l'occasion de la rencontre historique entre les Grenadiers et l'Écosse, dans la nuit de samedi à dimanche. Il fallait y être, tout simplement.

Commençons par la fin : dans la nuit de samedi à dimanche, au Gillette Stadium de Foxborough, Frantzdy Pierrot n’a pas réussi à moucher le portier écossais Angus Gunn, et sa sélection de Haïti a dû admettre sa défaite face à l’Armée tartan (1-0) pour son entrée en lice dans ce drôle de Mondial. Le castard d’1,94 mètre s’en fout, au fond : sa Coupe du monde, il l’a déjà réussie depuis le 26 mai dernier. Date que la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, avait coché pour dédier une journée à l’actuel attaquant de l’AEK Athènes : ainsi naquit le « Frantzdy Pierrot Day », célébré à Boston avec une cérémonie, au Capitole de l’État du Massachusetts, au cours de laquelle le principal intéressé est venu faire admirer son costume à double boutonnage et, évidemment, prononcer un discours inspirant.

Non pas que Healey la démocrate soit une supportrice de l’En Avant de Guingamp, même si elle en aurait tout à fait le droit. Mais simplement que le Pierrot est, quelque part, l’un des plus beaux symboles de cette World Cup. Né en Haïti mais arrivé dans la capitale du Massachusetts à peine sa douzième bougie éteinte, il a été l’un des artisans de la qualification des Grenadiers pour la plus grande des compétitions – la première depuis 1974. Il était évident, alors, que le tirage au sort offrirait à notre homme un retour au bercail. Là où, comme lui auparavant, de nombreux autres ressortissants de « la perle des Antilles » construisent aujourd’hui leur avenir – ils seraient une vingtaine de milliers, rien que dans la ville de Boston.…

Par Jérémie Baron, à Boston et Foxborough pour SOFOOT.com