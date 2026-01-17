 Aller au contenu principal
La célébration malchanceuse d'un gardien poissard
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 14:16

Ça, ce n’est pas de bol. Lors du quart de finale de la Coupe d’Asie opposant le Japon à la Jordanie, un malheureux concours de circonstances a dégoûté cette dernière et son gardien Abdel Rahman Al-Talalga. Lequel n’a vraiment, vraiment pas eu de chance sur le coup .

Car pendant les tirs au but, alors que les deux équipes n’avaient pas su se départager (1-1), le gardien a en effet réalisé une belle parade sur la deuxième tentative adverse et célébré son arrêt… qui n’a finalement pas été suffisant, puisque le ballon a réussi à entrer dans les cages après avoir rebondi au sol. Et devinez qui l’a emporté ?…

FC pour SOFOOT.com

