La canicule monte encore d'un cran, 24 départements basculent en rouge

Un écran d'information municipal affiche une alerte météo rouge Canicule à Lorient, le 10 juillet 2026 dans le Morbihan, lors d'une nouvelle vague de chaleur en France ( AFP / Fred TANNEAU )

La troisième canicule de l'année en France franchit un nouveau cap à l'approche du week-end, avec une vigilance rouge canicule étendue à 24 départements du quart nord-ouest samedi et des températures pouvant localement atteindre 40°C.

Un total de 22,2 millions d'habitants -trois fois plus que vendredi- seront concernés par le plus haut niveau d'alerte défini par l'institut météorologique, selon un calcul de l'AFP à partir des données annuelles de l'Insee ne reflétant pas les déplacements des vacanciers.

Si l'on ajoute 59 départements en orange, plus de 54 millions d'habitants seront touchés par les fortes chaleurs.

Agriculteurs, ouvriers du BTP, éboueurs.. parmi les plus exposés figurent les travailleurs en extérieur, contraints de s'adapter face aux fortes chaleurs.

"On n'a pas d'autre choix que d'aménager nos horaires", explique à l'AFP Aymeric Louapre, éleveur porcin à Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine). "On commence très tôt le matin dans les élevages, vers 5h00, et on y retourne à partir de 21h00".

Une couverture de survie fixée sur une porte à Lorient, dans le Morbihan, le 10 juillet 2026 lors d'une nouvelle vague de chaleur en France ( AFP / Fred TANNEAU )

Dans sa porcherie vendredi après-midi, la température avoisinait celle de l'extérieur, soit 35°C.

A Niort (Deux-Sèvres), les éboueurs de la collectivité débutent leur journée à 05H00 pour la finir peu après midi. "Avec la chaleur du bitume, les odeurs et le souffle extrêmement chaud qu'on a à l'arrière de la benne quand s'enclenche le système de nettoyage des filtres à particules, les conditions sont difficiles", explique Mickaël Billy, délégué CGT Territoriaux.

Aucune amélioration n'est prévue pour ce weekend puisque "la chaleur monte encore d'un cran, avec des nuits chaudes sur la majeure partie du pays", avertit Météo-France. "Les 40°C peuvent être atteints" dans l'Ouest, avec des risques d'orages violents.

131 noyades

Le gouvernement a déclenché un "plan Orsec chaleurs extrêmes qui n'existait pas par le passé" dans les départements en vigilance rouge, avec l'ouverture de "centres dédiés, des centres de protection, des centres de rafraîchissement" à destination des "personnes vulnérables", les personnes âgées et les sans-abri.

Une personne âgée assise à l'ombre d'un arbre à Lorient, dans le Morbihan, le 10 juillet 2026 lors d'une nouvelle vague de chaleur en France ( AFP / Fred TANNEAU )

L'exécutif a essuyé de nombreuses critiques pour son impréparation face aux chaleurs extrêmes et une importante surmortalité a d'ores et déjà été enregistrée ces dernières semaines, en particulier chez les personnes âgées de plus de 75 ans.

Vendredi, les Ehpad et les services à domicile ont demandé au gouvernement de financer des renforts estivaux. Et les passages aux urgences ont légèrement augmenté ces derniers jours, de même que les appels à SOS médecins liés à la chaleur, selon le directeur général de la Santé.

Les autorités ont de plus comptabilisé 131 décès par noyade depuis le 19 juin en France. Selon la ministre des Sports et de la Jeunesse Marina Ferrari, de nombreuses victimes étaient soit "âgées de moins de 18 ans", soit de "plus de 60 ans".

Corollaire de la chaleur et du trafic automobile essentiellement, plusieurs régions connaissent en outre une pollution importante à l'ozone, qui provoque des maladies respiratoires.

Déjà 25.000 hectares brûlés

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, principalement causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, ont montré les climatologues.

Un asperseur arrose un champ de maïs à Tiercé, dans le Maine-et-Loire, le 10 juillet 2026 lors d'une nouvelle vague de chaleur en France ( AFP / Damien MEYER )

Fortes chaleurs et sécheresse combinées créent "une situation exceptionnelle de danger de feux de forêts sur l'ensemble du territoire", poursuit Météo-France. Plus de 25.000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année, soit près du double de ce qui était mesuré l'année dernière à la même date, selon une estimation de la sécurité civile.

A Marseille, un incendie s'est déclaré en début d'après-midi dans le quartier de la Valbarelle, au pied du massif de Saint-Cyr situé dans l'est de la deuxième ville de France. Le feu, attisé par des vents de 30 à 40 km/h, a parcouru 12 hectares de végétation avant d'être rapidement fixé par les marins-pompiers, assistés d’importants moyens aériens.

Image satellite du 8 juillet 2026 publiée par Planet Labs PBC montrant la fumée d'un feu de forêt dans une zone montagneuse près de Die, dans la Drôme ( 2026 Planet Labs PBC / Handout )

Dans la Drôme, le feu de végétation qui a déjà parcouru 3.700 hectares continuait vendredi de progresser "lentement", selon les autorités.

Dans les Pyrénées-Orientales, l'incendie qui a ravagé 4.900 hectares depuis samedi est quant à lui sur le point d'être maîtrisé. Après l'évacuation de quelque 12.000 personnes au total depuis le début du sinistre, les derniers habitants contraints de quitter leur domicile ont été autorisés à rentrer chez eux, a indiqué la préfète à la mi-journée.