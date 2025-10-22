 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La CAF dévoile les dix joueurs nominés pour le Ballon d’Or africain
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 15:03

La CAF dévoile les dix joueurs nominés pour le Ballon d’Or africain

La CAF dévoile les dix joueurs nominés pour le Ballon d’Or africain

Le suspense est insoutenable.

Ce mercredi, la Confédération africaine de football a dévoilé les 10 joueurs candidats au titre de meilleur joueur africain de l’année . Sans surprise, on retrouve Achraf Hakimi et Mohamed Salah, ainsi que Sehrou Guirassy , nominé avec ses deux compères dans le top 30 du Ballon d’or. Mais le titre devrait bien se jouer entre le Marocain et l’Egyptien.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • « J’étais un peu surpris de voir Tuyakbaev entrer à la mi-temps »
    « J’étais un peu surpris de voir Tuyakbaev entrer à la mi-temps »
    information fournie par So Foot 22.10.2025 14:54 

    Pendant que l’Europe s’enflammait pour 43 buts en neuf matchs de Ligue des champions, une rencontre a résisté à la frénésie : Kairat Almaty-Paphos, 0-0 malgré un carton rouge dès la 4e minute. Théo Douet, au commentaire pour Canal+, raconte comment on prépare un ... Lire la suite

  • Thomas Ramos au Stade de France
    Rugby: Dix novices sélectionnés avec le XV de France pour préparer la tournée d'automne, Ramos absent
    information fournie par Reuters 22.10.2025 14:53 

    PARIS - Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a nommé mercredi dix novices parmi les 42 joueurs convoqués pour préparer la tournée d'automne ainsi que le demi de mêlée Maxime Lucu, qui n'a pas encore joué cette saison. L'habituel capitaine Antoine Dupont ... Lire la suite

  • Hansi Flick privé de Clásico
    Hansi Flick privé de Clásico
    information fournie par So Foot 22.10.2025 14:15 

    Une expulsion qui lui coûte un bras. Expulsé samedi dernier à Montjuïc après un double carton jaune dans le match face à Gérone (2-1), Hansi Flick a été sanctionné par la Fédération espagnole (RFEF) d’un match de suspension . Il ne sera donc pas présent sur le ... Lire la suite

  • Mikel Arteta se réjouit de la fin de disette pour Viktor Gyökeres
    Mikel Arteta se réjouit de la fin de disette pour Viktor Gyökeres
    information fournie par So Foot 22.10.2025 12:19 

    Un doublé moche, mais un doublé quand même. Double buteur lors du large succès d’Arsenal face à l’Atlético de Madrid ce mercredi en Ligue des champions (4-0), Viktor Gyökeres a mis fin à une terrible disette de neuf matchs sans marquer toutes compétitions confondues. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank