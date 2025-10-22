La CAF dévoile les dix joueurs nominés pour le Ballon d’Or africain
Le suspense est insoutenable.
Ce mercredi, la Confédération africaine de football a dévoilé les 10 joueurs candidats au titre de meilleur joueur africain de l’année . Sans surprise, on retrouve Achraf Hakimi et Mohamed Salah, ainsi que Sehrou Guirassy , nominé avec ses deux compères dans le top 30 du Ballon d’or. Mais le titre devrait bien se jouer entre le Marocain et l’Egyptien.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer