La Bulgarie se dirige vers de nouvelles élections anticipées
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 09:53

La Bulgarie se dirige vers de nouvelles élections législatives anticipées, les huitièmes en quatre ans, a déclaré vendredi le président Roumen Radev après l'échec de discussions en vue de composer un nouveau gouvernement, un mois après la démission du Premier ministre Rosen Jeliazkov.

"Nous allons vers des élections", a déclaré le chef de l'Etat, après le refus de l'Alliance pour les droits et libertés de tenter de former un nouvel exécutif. Les deux autres principales alliances, GERB-SDS et PP-DB, avaient déjà décliné au cours de la semaine.

Le gouvernement de coalition de Rosen Jeliazkov, soutenu par le GERB-SDS, a démissionné le 11 décembre dernier après des semaines de manifestations contre sa politique fiscale et contre la corruption.

(Stoyan Nenov; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)

