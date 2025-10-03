La Bourse de Paris profite de l'optimisme ambiant

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en petite hausse vendredi, profitant de l'optimisme des investisseurs autour du secteur tech mais aussi des anticipations de baisses des taux de la banque centrale américaine (Fed) malgré la paralysie budgétaire dans le pays.

Le CAC 40 prenait 0,37% vers 10H00 heure de Paris, soit un gain de 29,81 points, pour s'établir à 8.086,44 points.

Jeudi, l'indice vedette de la place de Paris a terminé en hausse de 1,13%, au plus haut depuis mars 2025, à 8.056,63 points

"La hausse des marchés actions mondiaux s'est poursuivi pour une sixième journée consécutive, alimenté par l'enthousiasme autour des technologies d'intelligence artificielle", commente Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

L'annonce d'un accord entre OpenAI et les géants sud-coréens des puces Samsung et SK Hynix avait déjà fait flamber les valeurs tech jeudi déjà.

Les investisseurs gardent également un oeil sur les Etats-Unis, qui entrent dans leur troisième jour de paralysie budgétaire, entraînant le gel du fonctionnement d'une partie de l'administration fédérale, mais sans pour autant doucher l'enthousiasme sur les marchés.

L'arrêt partiel des activités de l'Etat fédéral a, entre autres, pour conséquence la mise en pause de la publication d'un certain nombre d'indicateurs, notamment sur le marché de l'emploi - de quoi alimenter l'anticipation d'une baisse prochaine des taux de la Réserve fédérale américaine, l'institution ne disposant pas d'élément pouvant la rassurer sur la conjoncture.

En attendant, les investisseurs scruteront l'indice d'activité dans les services ISM pour septembre aux Etats-Unis, attendu plus tard vendredi.

Ces données "ne remplaceront pas le bon vieux rapport sur l'emploi, mais une publication plus faible qu'attendu pourrait donner un coup de pouce aux colombes de la Fed", le surnom donné aux partisans d'une baisse des taux directeurs, explique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

De quoi maintenir "la pression sur les rendements américains et le dollar tout en soutenant les actions".

- Feu vert pour Stellantis -

Le titre Stellantis profite toujours de données de ventes solides aux Etats-Unis.

FCA US, filiale américaine du groupe Stellantis (Chrysler, Dodge, Jeep, etc), a livré 324.825 véhicules sur le trimestre (+6% sur un an) avec les marques Ram, Fiat, Chrysler et Jeep en meneurs. Sur le seul mois de septembre, ses ventes ont bondi de 16%.

L'action Stellantis valait 8,95 euros, en hausse de 1,57% vers 10H00 heure de Paris.

Euronext CAC40