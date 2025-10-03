L'Indonésie suspend TikTok qui a refusé de fournir des données liées aux manifestations

Le gouvernement indonésien a annoncé suspendre la licence d'exploitation de TikTok ( AFP / BAY ISMOYO )

Le gouvernement indonésien a suspendu la licence d'exploitation de l'application de partage de vidéos TikTok après que la plateforme a refusé de communiquer certaines données relatives aux récentes manifestations anti-gouvernementales, a annoncé vendredi le ministère de la communication et des affaires numériques.

L'Indonésie est le deuxième marché de TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, avec plus de 100 millions d'utilisateurs.

Le ministère a déclaré dans un communiqué avoir "temporairement suspendu" la licence d'exploitation de l'application en Indonésie pour ne pas avoir fourni des données correspondant aux activités de sa fonctionnalité de direct lors des manifestations anti-gouvernementales qui se sont déroulées au mois d'août.

Visant initialement à dénoncer les inégalités économiques, ces manifestations avaient pris un tour violent à la suite de la mort d'un moto-taxi écrasé par la police. Selon des ONG, ces violences ont fait dix morts.

"Cette mesure est une forme de fermeté de la part du gouvernement, TikTok n'ayant fourni que des données partielles," a expliqué Alexander Sabar, directeur général de la supervision de l'espace numérique, dans le communiqué.

Le gouvernement a demandé à TikTok des données de trafic et d'autres informations liées à "la monétisation présumée" d'activités de direct de la part de comptes soupçonnés de pratiquer des paris en ligne.

Le ministère a indiqué que TikTok avait jusqu'au 23 septembre pour fournir ces données, mais ne l'avait pas fait.

De son côté, TikTok a déclaré se conformer à la législation des marchés où il est présent.

Dans un communiqué, un porte-parole de la plateforme a précisé que TikTok travaillait en étroite collaboration avec le ministère indonésien "tout en restant attaché à protéger la confidentialité des utilisateurs et à garantir que [la] plateforme offre une expérience sûre et responsable à la communauté en Indonésie".

La fonctionnalité de direct de la plateforme était toujours disponible vendredi.

L'activité de TikTok en Indonésie a déjà été confrontée à des difficultés.

L'application avait ainsi temporairement suspendu sa fonctionnalité de direct en août en raison des violences lors des manifestations.

Lundi, l'agence indonésienne de lutte contre les monopoles a infligé à TikTok une amende de 900.000 dollars pour ne pas avoir informé les régulateurs à temps de son acquisition de la plateforme de commerce électronique indonésienne Tokopedia.

Sa fonctionnalité de vente en ligne avait également été suspendue par le gouvernement en 2023 après des initiatives visant à aider les petites entreprises.