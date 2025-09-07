La blessure ridicule d'Haaland
Fort, très fort.
À deux jours avant la rencontre Norvège-Moldavie, comptant pour les qualifications du Mondial 2026, Erling Haaland a connu une belle mésaventure ce dimanche . Alors qu’il sortait du bus de sa sélection pour rejoindre l’hôtel à Oslo, la porte de la soute s’est ouverte au même moment : Conséquence, trois beaux points de suture à la lèvre. …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
