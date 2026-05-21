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La Biélorussie ne se laissera pas entraînée dans la guerre, dit Loukachenko
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 22:32

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré jeudi que son pays ne se laissera pas entraîner dans la guerre en Ukraine, mais a averti qu'il se défendrait aux côtés de la Russie en cas d'agression, selon l'agence de presse étatique biélorusse BELTA.

Le dirigeant biélorusse s'est également dit prêt à rencontrer son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, qui a à plusieurs reprises suggéré que Minsk pourrait s'impliquer davantage dans le conflit.

Alexandre Loukachenko s'exprimait à l'occasion d'exercices militaires conjoints menés avec la Russie. Les deux dirigeants ont assisté aux répétitions par visio conférence.

"Concernant les déclarations (de Volodimir Zelensky) affirmant que la Biélorussie sera entraînée dans la guerre, comme je l'ai dit, cela arrivera dans un seul cas : si une agression est commise sur notre territoire", a-t-il dit, cité par BELTA.

Volodimir Zelensky a réuni des dirigeants ukrainiens jeudi dans le nord de l'Ukraine, près de la frontière biélorusse, pour discuter du renforcement des défenses du pays.

Dans son allocution, le président ukrainien a déclaré que la Russie "était prête à entraîner plus profondément la Biélorussie dans cette guerre".

(Version française Zhifan Liu)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 23:43

    Est-il besoin de rappeler que l'invasion de l'Ukraine en février est massivement passée par le territoire de la Biélorussie? Le dictateur biélorusse peut déclarer ce qu'il veut, ce n'est pas lui qui décide : c'est le dictateur russe Poutine.

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