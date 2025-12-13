La Biélorussie libère 123 opposants, dont le co-lauréat du Nobel de la paix

(Actualisé avec déclaration de Bialiatski à Reuters §§3-4)

par Felix Light, Mark Trevelyan et Andrius Sytas

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a libéré samedi 123 prisonniers, dont le lauréat du prix Nobel de la paix Ales Bialiatski et la figure de proue de l'opposition biélorusse Maria Kalesnikava, après deux jours de pourparlers avec un émissaire du président Donald Trump.

Militant des droits de l'homme et co-lauréat du prix Nobel de la paix 2022, Ales Bialiatski a lutté pendant des années en faveur des prisonniers politiques avant d'être lui-même incarcéré en juillet 2021. Lui et huit autres anciens détenus sont arrivés samedi en Lituanie.

Ales Bialiatski a déclaré à Reuters qu'il avait passé sa dernière nuit en détention sur un lit superposé dans une cellule avec près de 40 personnes, et qu'il avait encore du mal à réaliser qu'il était libre.

"Des milliers de personnes ont été et continuent d'être emprisonnées... Notre combat se poursuit", a-t-il dit.

Les 114 autres personnes qui ont retrouvé la liberté, dont l'opposante Maria Kalesnikava, l'une des figures de proue des manifestations de masse contre Alexandre Loukachenko en 2020, ont été remises à l'Ukraine, a fait savoir le service ukrainien qui coordonne les échanges de prisonniers de guerre.

"C'est avant tout un sentiment de bonheur incroyable : voir de ses propres yeux les personnes qui vous sont chères, les serrer dans ses bras et comprendre que nous sommes désormais tous libres. C'est une grande joie de voir mon premier coucher de soleil en liberté", a déclaré Maria Kalesnikava dans une vidéo publiée par la chaîne ukrainienne Khochu Zhit sur l'application de messagerie Telegram.

On voit l'opposante embrasser Viktar Babaryka, qui avait été arrêté en 2020 alors qu'il se préparait à se présenter contre Alexandre Loukachenko à l'élection présidentielle, également remis en liberté ce samedi. Viktar Babaryka a déclaré que son fils Edouard était toujours en prison en Biélorussie.

Parmi les prisonniers libérés figurent cinq ressortissants ukrainiens, a déclaré le président Volodimir Zelensky, exprimant sa gratitude envers Washington.

L'envoyé de Donald Trump, John Coale, avait auparavant déclaré, après deux jours d'entretiens à Minsk avec Alexandre Loukachenko, que les États-Unis allaient lever leurs sanctions sur la potasse biélorusse, dont la Biélorussie est un important producteur et qui est un composant clé pour l'industrie des engrais.

Il s'agit de la plus importante libération de prisonniers de la part d'Alexandre Loukachenko depuis que l'administration Trump a entamé des pourparlers cette année avec le dirigeant autoritaire, proche allié du président russe Vladimir Poutine.

"LA RÉPRESSION SE POURSUIT"

Les États-Unis et l'Union européenne (UE) ont imposé d'importantes sanctions à la Biélorussie après que Minsk a violemment réprimé en 2020 des manifestations consécutives à une élection contestée, emprisonnant presque tous les opposants à Alexandre Loukachenko qui n'avaient pas fui à l'étranger.

Les sanctions ont été renforcées après qu'Alexandre Loukachenko a permis à la Biélorussie de servir de base à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Réagissant à l'annonce de la levée des sanctions américaines, Franak Viacorka, haut responsable de l'opposition biélorusse, a déclaré que les sanctions de l'UE sur la potasse - qui incluent une interdiction d'exporter via les ports européens - étaient plus importantes que les sanctions américaines.

"Alexandre Loukachenko n'a pas changé de politique. La répression se poursuit et il continue de soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine", a-t-il déclaré à Reuters.

"C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents lorsque nous parlons d'assouplir les sanctions, afin de ne pas renforcer la machine de guerre de la Russie ou récompenser la répression en cours."

Selon l'agence de presse officielle Belta, John Coale a déclaré avoir discuté d'un large éventail de questions avec Alexandre Loukachenko, notamment de la guerre menée par la Russie en Ukraine et de la situation au Venezuela.

Alexandre Loukachenko a récemment tenu deux réunions avec un haut diplomate vénézuélien et déclaré que le président Nicolas Maduro, que Donald Trump presse de quitter ses fonctions, serait le bienvenu en Biélorussie.

Selon John Coale, la proximité d'Alexandre Loukachenko avec le président russe Vladimir Poutine pourrait être utile dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

"Votre président a une longue histoire avec le président Poutine et peut le conseiller. C'est très utile dans cette situation. Ils sont des amis de longue date et ont le niveau de relation nécessaire pour discuter de ces questions", a-t-il dit, selon l'agence Belta.

"Naturellement, le président Poutine peut accepter certains conseils et pas d'autres. C'est un moyen de faciliter le processus."

(Rédigé par Felix Light à Tbilissi, Mark Trevelyan à Londres, Andrius Sytas à Vilnius et Max Hunder à Kyiv, version française Benjamin Mallet et Tangi Salaün)