information fournie par So Foot • 23/01/2025 à 09:49

La belle soirée de Victor Wembanyama au Parc des Princes

Impossible de le rater

Victor Wembanyama , star française et mondiale du basket, a montré que le talent ne connaît pas de frontières sportives. Mercredi soir, le garçon de 2,21m a déplacé sa grande carcasse pour assister à au match entre le PSG et Manchester City. Coup dur pour la rangée derrière lui qui n’a certainement pas vu le but de João Neves.…

HG pour SOFOOT.com