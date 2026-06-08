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Christian Eriksen devrait sortir rapidement de l'hôpital
information fournie par So Foot 08/06/2026 à 14:34

Christian Eriksen devrait sortir rapidement de l'hôpital

Christian Eriksen devrait sortir rapidement de l'hôpital

Tout est bien qui finit bien. Selon le communiqué de la Fédération danoise, Christian Eriksen devrait sortir rapidement de l’hôpital après son malaise survenu lors du match amical face à l’Ukraine dimanche soir.

Seneste opdatering fra landsholdslæge, Morten Boesen. pic.twitter.com/YGpt7EUv9Y…

LB pour SOFOOT.com

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