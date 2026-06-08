L’épopée des Bleus en 98 aura sa comédie musicale

L’atmosphère de l’été 1998 vous manque et voulez revivre ses instants de folie et de joie ? C’est ce que vous propose le Farid Benlagha Le Hazif , producteur par ailleurs de la comédie musicale « La Haine ». « On se souvient tous où on était », glisse-t-il dans les colonnes du Parisien , lui qui cherchait un sujet « un peu plus grand public » pour raconter la société française sous une nouvelle facette. Quoi de mieux que la liesse populaire qui a accompagnée la première étoile des Bleus , dans une France « black-blanc-beur » unie et euphorique.

D’anciens joueurs ont donné leur accord

Ce spectacle intitulé « 1998, notre plus belle histoire » doit voir le jour en 2028, pour célébrer les trente ans du premier sacre de l’équipe de France . Farid Benlagha Le Hazif a indiqué que les matchs serviront de « toile de fond » , et que certains champions du monde pourraient être impliqués , certains se disant « ravis de l’idée » selon les propos du producteur.…

OC pour SOFOOT.com