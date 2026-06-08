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L’épopée des Bleus en 98 aura sa comédie musicale
information fournie par So Foot 08/06/2026 à 14:54

L’épopée des Bleus en 98 aura sa comédie musicale

L’épopée des Bleus en 98 aura sa comédie musicale

L’atmosphère de l’été 1998 vous manque et voulez revivre ses instants de folie et de joie ? C’est ce que vous propose le Farid Benlagha Le Hazif , producteur par ailleurs de la comédie musicale « La Haine ». « On se souvient tous où on était », glisse-t-il dans les colonnes du Parisien , lui qui cherchait un sujet « un peu plus grand public » pour raconter la société française sous une nouvelle facette. Quoi de mieux que la liesse populaire qui a accompagnée la première étoile des Bleus , dans une France « black-blanc-beur » unie et euphorique.

D’anciens joueurs ont donné leur accord

Ce spectacle intitulé « 1998, notre plus belle histoire » doit voir le jour en 2028, pour célébrer les trente ans du premier sacre de l’équipe de France . Farid Benlagha Le Hazif a indiqué que les matchs serviront de « toile de fond » , et que certains champions du monde pourraient être impliqués , certains se disant « ravis de l’idée » selon les propos du producteur.…

OC pour SOFOOT.com

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