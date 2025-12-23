La belle étrenne de Saint-Cyr-Collonges après son match contre l'OL
La daronne à l’abri.
Ils n’ont pas gagné le match, mais ils ont quand même touché le gros lot. Éliminé en 32 es de finale par l’OL (0-3), le FC Saint-Cyr-Collonges ne repart pas de la Coupe de France les mains vides. En tout, le petit club de Régional 1 va encaisser près de 145 000 euros , soit la moitié de son budget annuel , indique L’Équipe ce mardi.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer