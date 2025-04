information fournie par So Foot • 05/04/2025 à 16:39

La belle boulette du gardien d'Amiens

Pas facile de se déplacer en Corse, en général.

Alors si en plus, le gardien des visiteurs offre un but aux locaux… C’est ce qu’il s’est passé à Ajaccio ce vendredi, à l’occasion de la 29 e journée de Ligue 2 : alors que le match contre Amiens avait démarré depuis 23 minutes, Régis Gurtner a complètement foiré sa relance en prenant trop de temps pour réaliser son geste et a ainsi permis à Aboubakary Kanté d’ouvrir le score.…

FC pour SOFOOT.com