La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'Onu

Le drapeau palestinien flotte dans les bureaux de l'Organisation de libération de la Palestine à Washington
(Reuters) -La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré mardi le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prevot, emboîtant notamment le pas de la France et de la Grande-Bretagne qui ont annoncé des décisions similaires.
Via le réseau social X, le chef de la diplomatie belge a fait savoir que "des sanctions fermes" étaient prises à l'égard du gouvernement israélien.
"Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé", a-t-il également écrit.
(Mrinmay Dey à Bangalore; version française Jean Terzian)
