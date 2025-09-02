 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'Onu
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 07:40

Le drapeau palestinien flotte dans les bureaux de l'Organisation de libération de la Palestine à Washington

Le drapeau palestinien flotte dans les bureaux de l'Organisation de libération de la Palestine à Washington

(Reuters) -La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré mardi le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prevot, emboîtant notamment le pas de la France et de la Grande-Bretagne qui ont annoncé des décisions similaires.

Via le réseau social X, le chef de la diplomatie belge a fait savoir que "des sanctions fermes" étaient prises à l'égard du gouvernement israélien.

"Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé", a-t-il également écrit.

(Mrinmay Dey à Bangalore; version française Jean Terzian)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

3 commentaires

  • 07:59

    La Palestine va devenir le 1er pays à avoir des colonies avant d'avoir un pays

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rencontre à Pékin entre Xi Jinping et Vladimir Poutine
    Rencontre à Pékin entre Xi Jinping et Vladimir Poutine
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 08:04 

    Le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine lors d'une réunion bilatérale à Pékin. Le chef du Kremlin est en visite dans la capitale chinoise où il doit assister à un grand défilé militaire célébrant les 80 ans de la fin de ... Lire la suite

  • Le logo Amazon sur un écran. (Crédit: / Adobe Stock)
    Amazon lance une région AWS pour la Nouvelle-Zélande
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 08:00 

    (Zonebourse.com) - Amazon fait part du lancement de la région AWS Asie-Pacifique (Nouvelle-Zélande), qui 'offre aux clients plus de choix pour exécuter des charges de travail et stocker en toute sécurité leur contenu en Nouvelle-Zélande, tout en proposant aux utilisateurs ... Lire la suite

  • Un homme afghan passe devant une maison endommagée à la suite de tremblements de terre dans le village de Mazar Dara, situé dans le district de Nurgal, dans la province de Kunar, à l'est de l'Afghanistan, le 1er septembre 2025 après un séisme de magnitude 6,0 ( AFP / Wakil Kohsar )
    Séisme en Afghanistan: course contre la montre pour trouver des rescapés
    information fournie par AFP 02.09.2025 07:08 

    Les secouristes poursuivent leurs efforts mardi pour retrouver d'éventuels survivants dans les décombres des maisons rasées par le séisme qui a frappé l'est de l'Afghanistan, faisant plus de 800 morts. D'une magnitude 6 et suivi d'au moins cinq fortes répliques, ... Lire la suite

  • Des soldats de l'Armée populaire vietnamienne défilent lors d'une parade dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de l'indépendance du Vietnam, à Hanoï, le 2 septembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )
    Le Vietnam a fêté ses 80 ans d'indépendance avec une parade sans précédent
    information fournie par AFP 02.09.2025 06:04 

    Le Vietnam a fêté mardi les 80 ans de son indépendance de la tutelle française avec la plus grande parade de son histoire, louant sa résilience face aux défis sans aucune référence à ses anciens ennemis. Le cortège de quelque 40.000 militaires et civils s'était ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank