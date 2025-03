La Belgique n'a plus de gardien

Problème d’égo(al).

Koen Casteels, gardien de but titulaire de la Belgique depuis un an, a effectivement annoncé sa retraite internationale ce dimanche matin, dans le podcast MidMid de Play Sports. À 32 ans, le portier a décidé d’arrêter, en raison du retour annoncé de Thibaut Courtois en sélection : « Je ne suis plus à la disposition de l’équipe nationale, a entamé Casteels. Tout d’abord, et surtout, je trouve un peu étrange que Thibaut Courtois puisse décider lui-même s’il peut revenir. Et je trouve très étrange que la fédération fasse volte-face de cette manière, lui déroule le tapis rouge et l’accueille à bras ouverts. » Pour rappel, Thibaut Courtois s’est mis en retrait de la sélection depuis plusieurs mois, à la suite d’un désaccord avec l’ancien sélectionneur, Domenico Tedesco. Courtois avait d’ailleurs refusé de participer à l’Euro 2024 . « Ce n’est pas tellement envers Thibaut, mais surtout à l’égard de la fédération. Cela ne correspond pas aux valeurs et aux normes de ce que devrait être un sport d’équipe ou une organisation sportive, à mon sens » , a poursuivi Casteels.…

AB pour SOFOOT.com