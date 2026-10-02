La Belgique et De Bruyne croquent la Turquie

Belgique 3-0 Turquie

Buts : De Bruyne (10 e et 59 e ) et Lukaku (76e) pour les Diables Rouges

Des nouvelles des adversaires de l’équipe de France. Ce groupe 1 de Ligue des Nations offrira deux strapontins pour les quarts de finale de la compétition. Grâce à cette victoire contre la Turquie, les Belges prennent déjà une option sur la qualif. Défaits par les Bleus en début de semaine, les Diables Rouges se sont réveillés ce vendredi soir à Liège. Mark van Bommel peut remercier Kevin De Bruyne, auteur d’un doublé de grande classe. À 35 ans, le milieu de terrain de Naples montre qu’il peut toujours avoir un impact dans l’avenir d’une sélection en construction.…

MBC pour SOFOOT.com