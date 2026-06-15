La Belgique cale d'entrée contre l'Égypte

Pour son entrée en lice, la Belgique n'a pu faire mieux qu'un match nul face à l'Égypte (1-1), autrice d'un match séduisant. Souvent à réaction, les Diables rouges ont buté à de nombreuses reprises sur Mostafa Shobeir, décisif sur sa ligne. Il faudra s'en contenter.

Belgique 1-1 Égypte

Hany (csc, 66 e ) pour les Diables rouges // Ashour (20 e ) pour les Pharaons

Face à une équipe d’Égypte qui n’a toujours pas remporté le moindre match dans la compétition (3N 5D) malgré quatre participations, la Belgique a longtemps subi, avant de voir le meilleur buteur de son histoire, Romelu Lukaku, délivrer le Plat Pays en poussant son adversaire à marquer contre son camp. Si tout n’a pas été parfait, loin de là, les Diables rouges évitent le pire en concédant le nul face à une séduisante équipe de Pharaons (1-1).…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com