La BCE voit une stabilisation de l'inflation alimentaire juste au-dessus de 2% cette année

(Actualisé avec déclarations supplémentaires de Christine Lagarde)

La Banque centrale européenne (BCE) s'attend à ce que l'inflation alimentaire, qui est cruciale pour la perception de la stabilité des prix par les consommateurs, se stabilise juste au-dessus de son objectif de 2% à la fin de cette année, a déclaré jeudi sa présidente, Christine Lagarde.

"À l'avenir, nous prévoyons qu'elle continuera à baisser et se stabilisera légèrement au-dessus de 2% à la fin de 2026", a-t-elle dit devant une commission du Parlement européen.

Selon Christine Lagarde, les prévisions de la BCE selon lesquelles l'inflation globale convergera vers l'objectif à moyen terme de 2% de l'institution, grâce au ralentissement de la croissance des salaires et à la bonne santé de l'économie malgré un environnement commercial difficile, sont toujours d'actualité.

La présidente de la BCE a par ailleurs estimé que l'intelligence artificielle (IA) stimulait la productivité en zone euro sans pour autant provoquer d'importants pertes d'emplois en raison d'une plus grande automatisation du travail.

"Pour l’instant, nous constatons une hausse de la productivité", a-t-elle déclaré.

"Mais nous ne constatons pas encore de conséquences sur le marché du travail ni de vagues de suppressions d'emplois comme on le redoute, et nous resterons extrêmement vigilants", a-t-elle ajouté.

S'agissant des

spéculations

autour de la fin prématurée de son mandat à la tête de la BCE, Christine Lagarde a

de nouveau

laissé entendre qu'elle irait au bout de celui-ci, disant vouloir travailler notamment sur l'euro numérique.

"L'euro numérique est un élément de la mission que je considère comme essentiel", a-t-elle dit.

"Mon objectif est de mener à bien et de consolider cette mission jusqu'à la fin de mon mandat : la stabilité des prix et la stabilité financière, un euro solide sous forme numérique, en ligne, hors ligne, de gros et de détail, absolument partout".

Le mandat de Christine Lagarde court jusqu'en octobre 2027. L'euro numérique, s'il est lancé, ne sera pas prêt avant 2028, selon la BCE.

(Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)