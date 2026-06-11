La BCE relève ses taux pour étouffer dans l'œuf l'inflation

* Hausse de 25 points de base des trois taux directeurs de la BCE

* Révision à la hausse de la plupart des prévisions d'inflation

* Les économistes partagés sur un resserrement monétaire

(Actualisé avec déclarations de la présidente de la BCE, précisions et contexte)

par Francesco Canepa et Balazs Koranyi

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux directeurs jeudi pour la première fois en près de trois ans, dans l'espoir de freiner l'inflation avant que la flambée des coûts de l'énergie en lien avec la guerre en Iran ne se propage plus largement à l'ensemble de l'économie de la zone euro.

Cette décision, largement anticipée par les économistes et les marchés, intervient alors que l'inflation en zone euro est désormais bien au-dessus de l'objectif à moyen terme de 2% fixé par la BCE, tandis que la croissance économique est très faible.

Les économistes sont partagés quant à l'opportunité d'un resserrement de la politique monétaire dans un contexte de stagflation, caractérisée par une inflation élevée et une faible croissance du PIB.

Les dernières données officielles montrent que l'inflation en zone euro a à nouveau accéléré en mai, à 3,2% sur un an, tandis que le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro s'est contracté au premier trimestre 2026 - de 0,2% par rapport au quatrième trimestre 2025 - à rebours des attentes.

Alors que certains économistes voient dans la hausse des taux de la BCE une mesure de précaution, la présidente de l'institution, Christine Lagarde, a rejeté cette interprétation.

"Ce n'est absolument pas comme cela que nous avons discuté", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse qui a suivi les annonces de politique monétaire de la BCE.

"Nous suivrons attentivement toute autre conséquence de ce choc énergétique majeur", a-t-elle ajouté, réaffirmant que les décisions dépendront des données qui seront recueillies.

Malgré les réserves de certains économistes, les responsables de la BCE, dont certains avaient déjà plaidé en faveur d'une intervention en avril, ont choisi de renchérir le coût du crédit, tandis que Christine Lagarde a jugé que "si l'on laisse l'inflation hors de contrôle, il sera plus difficile de la maîtriser".

"La guerre au Moyen-Orient génère des pressions sur l'inflation, et la décision de relever les taux directeurs est robuste à un ensemble de scénarios évaluant l’évolution possible du choc et ses répercussions potentielles sur les perspectives à moyen terme pour la zone euro", écrit la BCE dans son communiqué de politique monétaire.

Les responsables de la BCE ont par ailleurs revu à la hausse leurs prévisions d'inflation pour cette année et l'année prochaine.

PREMIÈRE HAUSSE DEPUIS SEPTEMBRE 2023

La reprise du resserrement monétaire de la BCE, la première depuis septembre 2023, intervient après le choix du statu quo pendant sept réunions d'affilée et une ultime baisse des coûts d'emprunt en juin 2025.

Le taux de dépôt passe ainsi de 2,0% à 2,25%, celui du refinancement de 2,15% à 2,40% et celui du prêt marginal de 2,40% à 2,65%.

Une enquête Reuters, publiée le 3 juin, montrait que plus de 90% des économistes sondés, soit 74 sur 80, s'attendaient à une hausse des coûts d'emprunt de 25 points de base ce jeudi.

Selon les économistes interrogés avant la décision de la BCE, cette hausse attendue du loyer de l'argent vise principalement à contenir les anticipations d'inflation et à préserver la crédibilité de l'institution après sa réaction jugée tardive en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la flambée des prix qui en a suivi.

Plusieurs observateurs de la BCE ont présenté cette décision comme une "hausse d'assurance", une mesure de précaution qui pourrait être annulée si les pressions sur les prix s'atténuent.

Comme à l'accoutumée, la BCE n'a rien dit pour l'avenir, s'en tenant à son message de longue date selon lequel les décisions seront prises réunion après réunion en fonction des données disponibles. Les marchés financiers s'attendent à deux hausses supplémentaires des taux dans le courant de l'année, la prochaine étant envisagée dès septembre.

Les nouvelles projections de base de la BCE concernant l'inflation sont une hausse des prix à la consommation de 3,0% cette année, 2,3% en 2027 et 2,0% en 2028, ce qui rapproche ces taux du scénario "défavorable" publié par la banque en mars.

"Les perspectives demeurent incertaines, avec des risques haussiers pour l’inflation et des risques baissiers pour la croissance économique", écrit la BCE.

"Les implications complètes de la guerre pour l’inflation et la croissance à moyen terme dépendront de l’intensité et de la durée du choc sur les prix de l’énergie, ainsi que de l’ampleur de ses effets indirects et de second tour", poursuit l'institution.

UNE DÉCISION CRITIQUÉE

Nombre d'économistes ne sont pas convaincus qu'une hausse des taux était justifiée, certains estimant que la BCE risque de resserrer sa politique monétaire dans une économie qui paie déjà un lourd tribut au conflit en Iran.

Pour Paul Donovan, chef économiste chez UBS Global Wealth Management, la BCE commet une "erreur" et elle est prisonnière d'un "état d'esprit 2022 contre-productif", faisant référence au rebond de l'inflation qui a suivi les confinements liés à la pandémie de COVID-19.

Holger Schmieding, de Berenberg, a également qualifié cette décision d'"erreur politique" compte tenu de la stagnation du marché du travail et de la faiblesse de la demande des consommateurs.

"Dans un contexte de destruction continue de la demande, la hausse temporaire inévitable des prix (...) semble peu susceptible de se transformer en un problème d'inflation prolongé qui nécessiterait une hausse des taux", a-t-il écrit dans une note.

Pour Sylvain Bersingern de Bersingéco, la BCE a fait le choix de la lutte contre l'inflation au détriment du soutien à l'activité.

"L'inflation risque d'augmenter, mais la croissance est également exposée à un risque de ralentissement", prévient Mark Wall, chef économiste pour l'Europe chez Deutsche Bank.

"Une hausse supplémentaire en septembre et c'est fini", a-t-il mis en garde.

La BCE a cependant durci le ton en faveur d'une politique plus restrictive. Son économiste en chef, Philip Lane – généralement considéré comme un " colombe" en matière d'inflation – a déclaré que le choc lié à la guerre en Iran pourrait avoir une portée plus large que la crise ukrainienne, car il affecte les marchés énergétiques dans le monde et pas seulement principalement l'Europe.

Sur les marchés financiers, l'euro recule légèrement et les rendements obligataires européens se tendent modérément, tandis que les places boursières restent dans le vert jeudi après les annonces de la BCE.

(Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi, avec la contribution de Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten et Augustin Turpin)