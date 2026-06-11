La BCE relève de 25 points de base ses taux directeurs

La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, relevé jeudi ses taux directeurs d'un quart de point alors que la guerre en Iran a fait grimper les coûts de l'énergie et renforcé la perspective d'une nouvelle accélération de l'inflation dans le bloc monétaire dans les mois à venir.

Cette reprise du resserrement monétaire de la BCE, la première depuis près de trois ans, intervient après le choix du statu quo pendant sept réunions d'affilée et une ultime baisse des coûts d'emprunt en juin 2025.

Le taux de dépôt passe ainsi de 2,0% à 2,25%, celui du refinancement de 2,15% à 2,40% et celui du prêt marginal de 2,40% à 2,65%.

Les données préliminaires sur l'inflation, publiées par Eurostat au début du mois, montrent que les prix à la consommation en zone euro ont à nouveau accéléré en mai, à 3,2% sur un an, sous l'effet d'une hausse des coûts de l'énergie et des services.

Ce niveau est nettement au-dessus de la cible à moyen terme de 2% visée par la BCE, dont le mandat principal consiste à surveiller l'évolution de l'inflation et évaluer les risques pesant sur la stabilité des prix.

L'accélération de l'inflation intervient toutefois dans un contexte de faible croissance économique, faisant craindre une "stagflation", le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro s'étant contracté au premier trimestre 2026 - de 0,2% par rapport au quatrième trimestre 2025 - à rebours des attentes, selon les données publiées par Eurostat.

Une enquête Reuters, publiée le 3 juin, montrait que plus de 90% des économistes sondés, soit 74 sur 80, s'attendaient à une hausse des coûts d'emprunt de 25 points de base ce jeudi.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter les annonces de l'institution lors d'une conférence de presse prévue à 12h45 GMT.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)