LA BCE PROLONGE JUSQU'À JANVIER 2021 SES RECOMMANDATIONS AUX BANQUES FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé mardi qu'elle prolongerait jusqu'à janvier 2021 ses recommandations aux banques afin qu'elles puissent faire face aux conséquences de la pandémie liée au nouveau coronavirus. L'institut d'émission demande notamment aux banques de ne pas verser de dividendes et de ne pas racheter d'actions jusqu'à la fin de cette période. La BCE demande également aux banques de faire preuve d'une "modération extrême" sur les rémunérations variables pour préserver leur capital en ces temps de crise. Elle encourage en outre les banques à utiliser leur capital et leurs réserves de liquidités pour octroyer des prêts et absorber des pertes. (Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

