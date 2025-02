La BCE pas encore rassurée sur la trajectoire d'inflation (minutes)

La BCE a estimé en janvier que la désinflation est en bonne voie en zone euro, mais souligné un risque de tensions sur les prix, invitant à la prudence concernant les baisses de taux d'intérêt, selon le compte rendu de sa réunion publié jeudi.

Lors de cette réunion, la Banque centrale européenne a baissé ses taux d'intérêt pour la quatrième fois d'affilée et ouvert la porte à d'autres pas en ce sens pour faire face à la faible croissance en zone euro et aux risques de guerre commerciale avec l'administration Trump.

Le taux de dépôt, qui fait référence, a reculé de 0,25 point de pourcentage, à 2,75%, un niveau encore qualifié de "restrictif" pour l'activité économique, signifiant que l'institution monétaire n'a pas achevé son cycle de détente, après la forte hausse des taux d'intérêt entre 2022 et 2023 pour juguler l'inflation élevée.

En janvier, les banquiers centraux ont aussi noté "un changement vers des risques à la hausse" concernant l'inflation, par rapport au mois de décembre.

Les craintes de la BCE ont notamment reposé sur des enquêtes de marché montrant que "le risque de dépassement de l'objectif d'inflation", fixé à 2%, "l'emportait sur le risque de sous-performance", selon le compte-rendu de la banque centrale.

Dans les jours suivant cette réunion, Eurostat a fait état d'une nouvelle remontée de l'inflation en janvier en zone euro, à 2,5% sur un an.

Cette hausse pour le quatrième mois d'affilée était liée à l'augmentation des tarifs de l'énergie.

Les observateurs et les marchés anticipent cependant que la BCE va de nouveau baisser ses taux lors de sa prochaine réunion début mars et devrait ramener progressivement le taux de dépôt à 2% d'ici la fin de l'année, pour soutenir une économie de la zone euro de plus en plus fragile.

Les perspectives économiques restent assombries à cause des tensions géopolitiques, des préoccupations budgétaires dans la zone euro et des frictions commerciales attisées par le président Trump.

Une "prudence accrue" a ainsi été jugée nécessaire concernant les futures baisses de taux "en raison des incertitudes actuelles", selon le compte-rendu.