La BCE n'est pas pressée de modifier sa politique monétaire-minutes

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ne se montrent pas pressés pour ajuster les taux d'intérêt, étant donné que l'inflation est proche de l'objectif, mais se disent prêts à réagir face aux risques qui se multiplient, selon le compte-rendu de leur dernière réunion de politique monétaire de décembre publié jeudi.

Le mois dernier, la BCE a laissé son principal taux directeur inchangé à 2% et a relevé ses prévisions de croissance économique, éloignant la perspective d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire.

"Le Conseil des gouverneurs pourrait faire preuve de patience, bien que cela ne doive pas être confondu avec une hésitation à agir ou une asymétrie", est-il écrit dans les "minutes" de la réunion.

"Dans l'ensemble, la BCE se trouve actuellement dans une situation favorable du point de vue de la politique monétaire, mais cela ne signifie pas que l'orientation doit être considérée comme statique."

La prochaine réunion de politique monétaire de la BCE aura lieu le 5 février et les investisseurs anticipent un statu quo sur les taux d'intérêt.

Principale préoccupation de la BCE, l'inflation en zone euro a oscillé autour de l'objectif de 2% durant une grande partie de l'année 2025 et les projections montrent qu'elle restera proche de ce niveau durant plusieurs années.

(Rédigé par Balazs Koranyi ; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)