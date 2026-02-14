La BCE étend son mécanisme de liquidités en euros à l'échelle mondiale

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé samedi son intention d'élargir l'accès à son dispositif de liquidités en euros, le rendant accessible à l'échelle mondiale et permanent afin de renforcer le rôle international de la monnaie unique.

Les lignes repo permettent aux banques centrales d'emprunter en euros auprès de la BCE, contre des garanties de haute qualité et en remboursant à échéance avec intérêts, lorsqu'elles ne parviennent pas à se financer sur le marché. Elles étaient jusqu'à présent limitées à une poignée de pays, principalement d'Europe de l'Est.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, considère de longue date ce mécanisme comme un outil permettant de renforcer la portée mondiale de l'euro.

"La BCE doit se préparer à un environnement plus volatil", a-t-elle déclaré à l'occasion de la Conférence sur la sécurité de Munich, lors de la première intervention de la présidence de la BCE dans le cadre de ce rendez-vous annuel.

"Nous devons éviter une situation où ces tensions déclencheraient des ventes précipitées de titres libellés en euros sur les marchés financiers mondiaux, ce qui pourrait entraver la transmission de notre politique monétaire", a-t-elle ajouté en annonçant le nouveau dispositif.

Celui-ci, disponible à partir du troisième trimestre 2026, sera ouvert aux banques centrales du monde entier à condition qu'elles n'en soient pas exclues pour des raisons de réputation telles que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou les sanctions internationales, a déclaré la BCE.

"Ce mécanisme renforce également le rôle de l'euro", a ajouté Christine Lagarde. "La disponibilité d'une banque de dernier recours pour les banques centrales du monde entier renforce la confiance pour investir, emprunter et négocier en euros, sachant que l'accès sera assuré en cas de perturbations du marché."

Contrairement aux lignes précédentes, qui devaient être prolongées, le nouveau mécanisme offrira un accès permanent aux lignes repo à hauteur de 50 milliards d'euros.

Alors que les investisseurs réévaluent le statut du dollar en raison du caractère imprévisible de la politique économique du président américain Donald Trump, Christine Lagarde a fait valoir que le moment était venu pour l'euro de gagner des parts de marché, mais que cela nécessitait une refonte de l'architecture financière et économique.

La Réserve fédérale américaine dispose d'un outil similaire - le FIMA Repo Facility - qui protège essentiellement le marché des bons du Trésor, car des tensions pourraient sinon contraindre les prêteurs à vendre des obligations d'État à un prix inférieur à leur valeur marchande.

"Ces changements visent à rendre le mécanisme plus flexible, plus large en termes de portée géographique et plus pertinent pour les détenteurs mondiaux de titres en euros", a déclaré la BCE dans un communiqué.

Un tel accès garanti à la monnaie unique pourrait naturellement accroître la demande d'actifs libellés en euros et encourager les banques situées en dehors de la zone euro, qui compte 21 pays, à acheter des actifs de la celle-ci.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Benjamin Mallet)