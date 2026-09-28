La BCE envisage de nouveaux filets de sécurité monétaires pour renforcer le rôle de l'euro à l'échelle mondiale

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La Banque centrale européenne prévoit d’étendre les filets de sécurité monétaires afin de faciliter l’emprunt d’euros par les banques centrales étrangères, a déclaré lundi la présidente de la BCE, Christine Lagarde, dans le but de renforcer la position de la monnaie unique sur la scène internationale.

Cette initiative intervient dans un contexte de préoccupations liées à la fragmentation financière et à l’incertitude croissante quant à l’avenir du dollar américain sous la présidence de Donald Trump.

Mme Lagarde a indiqué que la BCE travaillerait sur des lignes de swap, qui constituent une source de liquidités d’urgence en temps de crise en permettant aux banques centrales étrangères d’emprunter des euros en échange de leur propre monnaie.

“Nous travaillerons sur des lignes de swap qui répondront mieux à l’impératif d’une zone euro souveraine et d’un euro fort”, a déclaré Mme Lagarde aux législateurs européens.

Les lignes de swap soulagent la pression sur les emprunteurs étrangers, mais empêchent également les tensions à l’étranger de se répercuter sur la zone euro. La BCE a conclu de tels accords avec la Réserve fédérale américaine et les banques centrales du Japon, du Royaume-Uni, du Canada et de la Suisse.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la BCE pour étendre la présence internationale de l’euro.

La BCE a reçu près de 30 demandes concernant un mécanisme de prêt distinct – connu sous le nom d’accords de rachat ou “repo” – qui permet aux banques étrangères d’emprunter en échange de garanties libellées en euros.

Les responsables des banques centrales et les investisseurs craignent que la Réserve fédérale américaine ne finisse par réduire ses propres lignes de swap , qui constituent actuellement la principale bouée de sauvetage mondiale pour des milliers de milliards de dollars de prêts étrangers.