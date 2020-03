Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE demande aux banques de suspendre les dividendes Reuters • 27/03/2020 à 19:19









LA BCE DEMANDE AUX BANQUES DE SUSPENDRE LES DIVIDENDES FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a demandé vendredi aux banques de suspendre leurs dividendes et leurs rachats d'actions jusqu'au 1er octobre prochain au moins pour privilégier leur solvabilité et leur capacité de prêt aux entreprises et aux ménages dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Cette recommandation concerne les dividendes au titre des exercices 2019 et 2020, précise la BCE dans un communiqué. "Les banques devraient aussi s'abstenir de rachats d'actions visant à rémunérer les actionnaires", ajoute-t-elle. Elle ajoute demander aux banques qui ont déjà prévu de soumettre une proposition de paiement de dividende lors de leur prochaine assemblée générale de l'amender pour la mettre en conformité avec sa recommandation. (Francesco Canepa; version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.