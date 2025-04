La Banque Reyl visée par une enquête pour défaillance dans la lutte contre l'argent sale (presse)

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque genevoise Reyl serait visée par une enquête du gendarme bancaire suisse pour des "défaillances massives" dans la lutte contre le blanchiment d'argent, affirment mercredi Le Monde et plusieurs journaux du groupe de presse suisse Tamedia.

Selon la Tribune de Genève, la Finma, l'autorité de surveillance du secteur bancaire en Suisse "a découvert des défaillances massives" au sein de cet établissement par lequel ont transité "des centaines de millions liés à des autocrates d'Asie centrale".

Le quotidien genevois évoque aussi "des millions de la mafia" et "de Russes politiquement exposés", précisant que la banque genevoise, qui s'était adossée en 2021 à la banque italienne Intesa Sanpaolo, est "sous enquête" de la Finma.

Contactée par l'AFP, la Finma n'a pas souhaité faire de commentaire.

D'après le journal Le Monde, qui a mené une enquête en collaboration avec plusieurs médias internationaux, cette banque "surtout connue" en France à travers l'affaire concernant l'ancien ministre du budget Jérôme Cahuzac aurait abrité "jusqu'à très récemment des fonds d'origine douteuse".

"Des documents confidentiels révèlent que l'établissement genevois a abrité les fortunes de plusieurs personnalités politiques sensibles sans toujours respecter les garde-fous antiblanchiment", ajoute le quotidien français.

"Parmi les clients les plus sulfureux", figuraient notamment des personnes "étroitement liées aux clans régnant sur certaines ex-républiques soviétiques, dont les fortunes nourrissent de longue date des soupçons de détournement de fonds publics", affirme-t-il.

La banque a déposé une plainte contre inconnu auprès des autorités suisses, a-t-elle indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP, soulignant que ces articles "contiennent des informations confidentielles, soumises au secret bancaire".

"La banque coopère pleinement avec les autorités de surveillance" et "accorde la plus haute priorité au respect de toutes les réglementations applicables", précise le communiqué.

Depuis le changement d'actionnariat en 2021, "son cadre de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent" a encore été "renforcé", insiste-t-elle et "les relations avec les catégories de clients à haut risque ont été soigneusement examinées et, lorsque cela a été jugé approprié, clôturées".

La Tribune de Genève note que "les dérapages" de la banque "éclaboussent" également une ancienne conseillère fédérale, Ruth Metzler-Arnold.

Ministre de la justice et de la police entre 1999 et 2003, elle a siégé plusieurs années au conseil d'administration de la banque, un poste qu'elle a quitté l'an passé, quelques mois avant de se voir confier la présidence du comité qui représente la Suisse aux Jeux olympiques.