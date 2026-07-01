La Banque mondiale mettra fin à ses prêts à la Chine d'ici 2031 - sources

par Andrea Shalal

La Banque mondiale mettra progressivement fin à ses prêts à la Chine d'ici 2031, après des années de baisse progressive de ces derniers, une évolution qui reflète l'ascension du pays au rang de deuxième économie mondiale, ont déclaré trois sources proches du dossier.

Le conseil d'administration de la Banque mondiale examinera ce plan au cours de la semaine du 20 juillet, bien qu'aucun vote officiel ne soit nécessaire, a précisé l'une de ces sources. Il a été conclu entre la Banque mondiale et la Chine dans le cadre de son "cadre de partenariat national" quinquennal.

Ce changement, rapporté en premier par le Financial Times, limiterait les prêts accordés par la banque multilatérale de développement à Pékin à deux milliards de dollars (1,75 milliard d'euro) d'ici à 2031, avant de leur suppression définitive.

Les prêts de la Banque mondiale à la Chine ont diminué de manière constante, passant de 2,4 milliards de dollars par an en 2017 à 750 millions de dollars en 2025.

La Chine a perdu en 2000 son éligibilité aux prêts accordés au titre du mécanisme de l’Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale, destiné aux pays les plus pauvres. Elle a commencé à contribuer à ce mécanisme en 2007 et en est aujourd’hui le cinquième plus grand donateur.

"La Chine a réalisé d'importants progrès en matière de développement au cours des dernières décennies", a déclaré un responsable de la Banque mondiale proche du dossier. "Nous entrons désormais dans une nouvelle phase de notre relation, qui reflète cette réalité."

Les États-Unis et d'autres pays font depuis longtemps pression sur la Banque mondiale pour qu’elle cesse d’accorder des prêts à la Chine, compte tenu de sa puissance économique croissante. Le fait que la Chine continue d’emprunter auprès de la Banque mondiale et d’autres institutions est une source d’irritation pour l’administration Trump depuis son premier mandat.

La Banque mondiale a accepté ce mois-ci un changement similaire pour la Pologne, mettant fin aux prêts au développement accordés à ce pays après 2031.

Un porte-parole du Trésor américain a qualifié cette décision de "pas dans la bonne direction" et a déclaré que Washington espérait que d’autres institutions feraient de même.

"En tant que deuxième économie mondiale, la Chine ne devrait pas bénéficier d’aides financières de la part d’institutions multilatérales", a déclaré le porte-parole.

Un haut responsable américain a estimé que la Chine ne devrait pas être éligible à un financement au titre de l’aide au développement compte tenu de la taille de son économie, et a appelé à ce que l’aide accordée à la Chine par d’autres institutions, telles que la Banque asiatique de développement, le Fonds international de développement agricole et les agences des Nations unies, soit également supprimée.

L’ambassade de Chine à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Rédigé par Andrea Shalal à Washington; avec la contribution de Mrinmay Dey à Mexico, Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)