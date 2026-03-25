La Banque du Portugal prévoit "moins de croissance et plus d'inflation"

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

La Banque du Portugal (BdP) a abaissé sa prévision de croissance économique pour cette année, désormais estimée à 1,8% contre 2,3% précédemment, et a relevé celle de l'inflation, à 2,8%, en raison notamment du conflit au Moyen-Orient.

"Cette projection reflète la dégradation du contexte extérieur, consécutive à l'attaque menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran à la fin du mois de février", a observé la banque centrale, en estimant que "la hausse brusque des matières premières énergétiques a un impact négatif sur l'activité économique tout en alimentant l'inflation".

"Nous prévoyons moins de croissance et plus d'inflation", a souligné le gouverneur de la BdP, Alvaro Santos Pereira, lors de la présentation de son bulletin économique du printemps, qui a également révisée à la baisse la croissance pour 2027, à 1,6%.

Ces prévisions risquent d'être encore révisées en fonction de l'évolution de la situation géopolitique. "Si le conflit s'aggrave, cela aura un impact important sur les prix et l'activité économique", a mis en garde le gouverneur de la banque centrale portugaise.

Au début de l'année, le Portugal avait déjà été frappé par une série de tempêtes qui ont provoqué des pertes économiques significatives, même si un rebond est attendu à mesure que les travaux de reconstruction se mettent en place.

Cet impact sera au minimum de "0,1% du PIB" selon des données encore provisoires, a précisé M. Santos Pereira.

Dans son nouveau scénario macroéconomique, la banque centrale prévoit un taux d'inflation de 2,8% pour cette année, contre 2,1% estimés fin décembre.

La hausse des prix à la consommation devrait se limiter à 2,3% l'année prochaine, puis à 2% en 2028.

Le marché de l'emploi "reste solide", a encore indiqué la BdP, qui prévoit un taux de chômage "historiquement bas" à 5,9% cette année, puis à 5,8% les deux années suivantes.

L'emploi devrait toutefois "ralentir, en partie parce que nous connaissons une baisse des flux migratoires", a expliqué M. Santos Pereira.