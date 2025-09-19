La Banque du Japon laisse ses taux inchangés, deux votes dissidents

La Banque du Japon (BoJ) a laissé vendredi ses taux d'intérêt inchangés, tout en annonçant parallèlement à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire qu'elle allait commencer à vendre ses avoirs en ETF.

La banque centrale nippone a, comme attendu, maintenu l'objectif des taux d'intérêt à court terme à 0,5%. Toutefois, deux membres du conseil des gouverneurs, Naoki Tamura et Hajime Takata, ont voté contre cette décision.

(Leika Kihara, Makiko Yamazaki, Satoshi Sugiyama et Kantaro Komiya; version française Jean Terzian)