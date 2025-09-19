Japon: La BoJ laisse ses taux inchangés, va commencer à vendre ses avoirs en ETF

Le drapeau national japonais hissé au sommet du siège de la Banque du Japon est vu entre les feux de signalisation à Tokyo

La Banque du Japon (BoJ) a laissé vendredi ses taux d'intérêt inchangés, mais elle a annoncé également à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire qu'elle allait commencer à vendre ses actifs risqués, une mesure supplémentaire destinée à tourner la page de ses programmes massifs de stimulus.

Deux des neufs membres du conseil de la BoJ ont voté contre la décision de maintenir l'objectif des taux d'intérêt à court terme à 0,5%, proposant sans succès de relever le coût d'emprunt à 0,75%.

La banque centrale nippone a par ailleurs acté la vente de ses avoirs en fonds indiciels négociés en bourse (ETF).

Cette réunion intervenait dans la foulée de celle de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a réduit mercredi ses taux de 25 points de base et signalé qu'elle procéderait à des baisses supplémentaires afin de soutenir le marché du travail.

Après avoir mis fin en mars 2024 à sa politique de taux d'intérêt négatifs et à des décennies de mesures de soutien économique, la BoJ a relevé en janvier dernier ses taux d'intérêt, exprimant sa confiance que l'inflation s'inscrive sur la durée dans l'objectif de 2%.

S'il a souligné par le passé que l'institution était déterminée à relever davantage ses taux, le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a également promis d'agir avec prudence dans un contexte d'incertitude concernant l'impact des droits de douane américains sur l'économie japonaise.

Une enquête réalisée par Reuters montre qu'une majorité d'économistes anticipent que la BoJ relèvera à nouveau les taux, de 25 points de base, dans les prochains mois. Les avis divergent sur le calendrier - certains misent sur octobre, d'autres sur janvier prochain.

(Leika Kihara, avec Makiko Yamazaki, Satoshi Sugiyama et Kantaro Komiya; version française Jean Terzian)